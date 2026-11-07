Vivió hasta los 103 años, actuó en más de 90 películas y fue nominado 3 veces al Óscar. Su hijo también es una de las mayores leyendas de Hollywood

A veces se habla mucho del nepotismo en Hollywood, ya que son muchos los actores que proceden de una estirpe de intérpretes que han ido dejando su huella a lo largo de la historia del cine. Obviamente, siempre hay alguno más conocido que otro, pero en el caso de la familia Douglas solamente puede hablarse de dos auténticas leyendas.

El primero en brillar con una fuerza tremenda fue Kirk Douglas, quien participó en más de 90 películas a lo largo de su carrera. Nacido en 1916, el protagonista de 'Espartaco' acabó viviendo hasta los 103 años, convirtiéndose así en uno de los iconos de Hollywood más longevos de todos los tiempos.

Una recomendación que lo cambió todo

La vida de Douglas en la actuación arrancó en el teatro, llegando a conseguir una beca para la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas, situada en la ciudad de Nueva York. De hecho, fue el coincidir allí con otra leyenda del séptimo arte lo que le permitió dar el salto al cine en 1946, pues Lauren Bacall recomendó su fichaje para por 'El extraño amor de Martha Ivers', el debut en la gran pantalla de Kirk Douglas.

Bien poco tardó en participar en otros títulos muy aclamados como 'Retorno al pasado' o 'El ídolo de barro', por la que consiguió la primera de las tres nominaciones como mejor actor que tuvo a lo largo de su carrera. De hecho, las dos siguientes llegaron durante los años 50 gracias a 'Cautivos del mal' y 'El loco del pelo rojo', donde se transformó en el pintor Vincent Van Gogh.

Su prestigio y poder en Hollywood no dejó de crecer, alcanzando seguramente su cima con 'Espartaco', su segunda y última colaboración con Stanley Kubrick. Antes habían trabajo en buena sintonía en 'Senderos de gloria', quizá la mejor película bélica de todos los tiempos, pero en 'Espartaco' la relación entre ambos se agrió de forma irremediable. ¿El motivo? Douglas quería imponer su visión como también productor, algo que chocaba con la necesidad de control absoluto del cineasta.

Kirk Douglas en 'Los valientes andan solos'

En los años 60 sumó otros títulos inolvidables a su filmografía como 'Siete días de mayo'. 'Los valientes andan solos', que él siempre consideró la mejor película de entre todas las que hizo, o 'El compromiso'. Por mi parte, siempre he disfrutado también mucho con 'El día de los tramposos', una estupenda película de 1970 que mezcla western, cine carcelario y comedia con bastante soltura.

Una tremenda decepción y los años finales de su carrera

Su posición en Hollywood fue perdiendo fuelle desde entonces, llevándose una decepción cuando se quedó sin el papel protagonista de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' cuando había él quien adquirió en su momento los derechos de adaptación del libro. Ese es uno de los principales motivos para que tuviera una relación muy fría con su hijo Michael durante muchos años, ya que este último ejercía como productor en la misma, ya que su padre le había cedido los derechos.

Curiosamente, Michael Douglas logró su primer Óscar como productor en 'Alguien voló sobre el nido del cuco', pero es que en los años 80 logró otro como mejor actor por 'Wall Street', algo que siempre se le había escapado a su padre. Porque es cierto que en los años 90 le dieron uno honorífico, pero eso nunca será lo mismo que ganar uno competitivo.

Kirk Douglas en 'Los Codiciosos'

Pese a sufrir un accidente de helicóptero en 1991 que bien podría haber acabado con su vida, pues sí que hubo otras dos víctimas mortales, Douglas siguió trabajando, aunque ya en títulos algo olvidados. Por mi parte, siempre recordaré con cariño 'Los codiciosos', la comedia de 1994 que protagonizó junto a Michael J. Fox.

Fue en el año 2004 cuando se retiró tras el drama 'Illusion', pero es bastante más llamativo que un año antes trabajase por primera y única vez junto a su hijo Michael Douglas en la comedia 'Cosas de familia'. Tampoco es que fuese ninguna maravilla de película, pero sí tiene una importancia simbólica muy grande.

Pese a haberse retirado en 2004 con ya 88 años, Kirk Douglas siguió entre nosotros hasta el 5 de febrero de 2020, cuando falleció por causas naturales en su casa de Beverly Hills.

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