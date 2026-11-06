"La bola negra no es un monumento, es un fracaso". A todo el mundo no le ha gustado la aclamada película de Los Javis con Guitarricadelafuente

Parece que absolutamente todo el mundo habla bien de 'La bola negra' y que está poco menos que prohibido decir algo malo del aclamado largometraje de Los Javis protagonizado por Guitarricadelafuente. Obviamente, se trata de una falsa sensación de unanimidad, pues sí que tiene un apoyo mayoritario bastante masivo, pero eso no la ha librado de recibir alguna que otra crítica negativa.

El último ejemplo de ello es la durísima valoración que 'La bola negra' ha recibido en The New Yorker, donde el crítico Justin Chang asegura que "esta película no es un monumento; es un fracaso", destacando que se trata de "una epopeya exagerada y recargada", pero que a la hora de la verdad Javier Calvo y Javier Ambrossi "han producido una película que insiste, de forma arrogante y agresiva, en su propia monumentalidad".

Una minoría no tan silenciosa

No todo lo que comenta Chang sobre ella es malo, pues también aclara que tiene "guiños ingeniosos, aunque algo forzados", pero en general ha quedado profundamente insatisfecho con ella, especialmente en algunas partes donde "parece como si los directores, blandiendo un rígido esquema narrativo y temático, fueran incapaces de coordinar los personajes, los diálogos y la acción al servicio de sus propósitos generales".

Esa crítica no deja de ser una muestra más de la reacción negativa minoritaria que ha tenido 'La bola negra'. Por ejemplo, el hecho de tener ahora mismo un 85% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes deja claro que ha gustado mucho, pero también que hay un 15% de críticos que se encuentran en una posición contraria.

Por ejemplo, Josh Bell de The Inlander considera que "es decepcionantemente mundana, y cuando llega a su prolongado final, el conjunto resulta ser menos que la suma de sus partes", mientras que Scott Tobias de The Reveal la acusa de ser una "banalidad estridente". Aún más duro es Odie Henderson en el Boston Globe señalando que se trata de "una mezcla efectista de estilos poblada por personajes en su mayoría unidimensionales".

Si queréis seguir buscando reseñas negativas de 'La bola negra', vais a encontrar unas cuantas más. Es normal que así sea, ya que se trata de una película bastante atrevida en su propuesta, por lo que lo realmente llamativo es que consiguiese una unanimidad total por parte de la crítica. Y lo mismo estará pasando entre el público, donde por momentos ha podido parecer que decir algo malo de ella hablaba peor de ti que de la película.

¿Tendrá consecuencias de cara al Óscar?

Para mí 'La bola negra' es una muy buena película -ahí va a estar para entrar o no en mi Top 10 del año-, pero para nada la considero pura perfección cinematográfica, así que me resulta más sencillo entender sin problema que otros les pongan más pegas. Mientras sean objeciones desde el respeto a la película y sus responsables, no veo ahí problema ninguno.

Dicho esto, habrá que ver si esto afecta de alguna forma a las posibilidades al Óscar de 'La bola negra'. En su momento parecía que 'La odisea' tenía ya ganada la estatuilla a la mejor película de este 2026 -¡hasta los votantes lo decían!-, pero el impacto de la película de Los Javis y el apoyo decidido a la misma que ha mostrado Netflix ha hecho que sus opciones a premio se disparen -aunque tampoco nos olvidemos de que se trata de una producción original de Movistar Plus-.

Claro está, lo que opinen los críticos tampoco es garantía de nada, pero ahí sí que se ha mostrado una mayor rotundidad hacia la película de Christopher Nolan con Matt Damon, pues marca un 94% de valoraciones positivas. Sin embargo, los que votan son la gente de la industria, y ahí sí que sigue siendo una incógnita si prefieren 'La bola negra' o 'La odisea'.

Habrá que ver cuál es la narrativa que acaba imponiéndose, pero que 'La bola negra' forme parte de la conversación ya es un logro inmenso. Que eso haga que mucha más gente la vea y aumenten las posibilidades de recibir críticas muy negativas forma parte del peaje a pagar.

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026