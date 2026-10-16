Los espectadores de todo el mundo encumbran a 'La bola negra' como una de las 100 mejores películas de la historia del cine

El enorme éxito de 'La bola negra' está teniendo un impacto que traspasa fronteras, hasta el punto de que ya suena con muchísima fuerza de cara a los próximos Óscar. Todavía habrá que esperar para ello, pero el largometraje de Los Javis ya ha sido encumbrado por los espectadores de todo el mundo como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos.

De hecho, 'La bola negra' ocupa actualmente el puesto 83 en la lista de las mejores películas de todos los tiempos según los usuarios de Letterboxd, pero no descartemos que todavía suba más posiciones.

Haciendo historia

Ahora mismo cuenta con una nota media de 4,38 sobre 5, lo que se traduciría en un 8,76, con algo más de 164.000 valoraciones. Ya es una muestra suficientemente grande como para tener claro que este largometraje protagonizado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu y Carlos González es ya un hito de la cinematografía mundial.

Eso sí, la verdadera prueba de fuego para 'La bola negra' llega este viernes 16 de octubre de 2026, ya que será entonces cuando desembarque en los cines de Estados Unidos. Llega con el apoyo de Netflix con todo lo que eso supone, es decir, una campaña promocional intensa y que va a elevarse aún más de cara a los Óscar, pero con cierto recelo por las salas de cine a la hora de darle espacio.

Ya veremos si su ascenso va aún a más y qué posición acaba ocupando finalmente en esa prestigiosa lista, donde, obviamente, es ya la película española mejor valorada con mucha diferencia. Ese honor pertenecía antes a 'Cría cuervos', el aclamado trabajo de Carlos Saura que tiene un 4,2 de nota media con poco menos de 35.000 valoraciones...

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