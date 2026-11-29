Hay que remontarse hasta el año 1974 para encontrar el estreno de 'La casa de la pradera', una de las series de televisión más míticas de todos los tiempos. Dicho título sirvió para convertir en estrellas a actores como Michael Landon o Melissa Gilbert, pero también sirvió para que uno de los mejores actores del mundo actualmente diese sus primeros pasos en Hollywood.

Sean Penn debutó en 'La casa de la pradera'

El actor que debutó cuando apenas tenía 14 años en 'La casa de la pradera' es Sean Penn, quien recibió esa oportunidad gracias a que su padre Leo Penn dirigió tres episodios de la serie. Fue en el undécimo episodio de la primera temporada donde Sean Penn hace su aparición dando pie a un niño sin apenas peso en la trama. Sin embargo, retomaría el papel de nuevo en el siguiente episodio de la serie dirigido por su padre.

La actriz Alison Arngrim, que interpretó a Nellie Oleson en 'La casa de la pradera', recordó años después que hacía tanto calor en el rodaje que Penn acabó desmayándose: "De repente, oí un ruido, me giré y lo vi caer. No se despertó ni volvió al trabajo.Eso fue todo. Había terminado por ese día"

Una experiencia que no sirvió para amilanar a Penn, aunque es cierto que tardó varias años en volver a trabajar en Hollywood, apareciendo en dos episodios de la serie 'Barnaby Jones' en 1979. Eso sí, cuando todo cambió realmente para él fue cuando hizo 'Taps, más allá del honor', la misma película que hizo que muchos empezasen a fijarse en un tal Tom Cruise.

La carrera de Penn tardó poco en volverse imparable, aunque tuvo que esperar hasta 'Pena de muerte' para lograr su primera nominación al Óscar, aunque la estatuilla fue ese año para Nicolas Cage por 'Leaving Las Vegas'. Mismo destino sufrió con 'Acordes y desacuerdos' y 'Yo soy Sam', pero tras tres derrotas seguidas llegaron tres triunfos en sus tres siguientes nominaciones.

Penn finalmente logró su primera estatuilla por 'Mystic River', logrando la segunda por 'Mi nombre es Harvey Milk' y la tercera hace bien poco por su inolvidable interpretación en 'Una batalla tras otra'. Eso sí, no acudió a recoger esta última, porque estaba ocupado en Ucrania manteniendo una reunión con Volodymyr Zelensky.

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