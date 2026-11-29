Casi todas las series tienen un episodio directamente malo, por muy excelentes que sean. Y 'Battlestar Galactica' (Galáctica: Estrella de combate en su titulación española) no es una excepción. De entre los que podríamos considerar los peores episodios de la serie de ciencia ficción hay uno concreto que para su creador fue directamente un error.

«A veces estás tan empeñado en romper con lo esperado que tomas el camino equivocado», confesaría Ronald D. Moore hablando para el pódcast de Katee Sackhoff. Y es que 'Black Market', el episodio 2x14 de 'Battlestar Galactica' venía cargado de decisiones de guion algo extrañas en lo que querían explorar un poco el pasado de Apollo (Jamie Bamber).

Casinos y furcias

El episodio, que pausaba de algún modo la trama general de la serie, se centraba en el mercado negro que se había formado en la flota. Aquí teníamos al nombrado Apollo, quien frecuentaba a una prostituta porque, entre otras cosas, le recordaba a su novia fallecida en la destrucción de las colonias. Un dato que dejó perplejo a todos... incluso al propio reparto.

«Todo el mundo esperaba a Starbuck», comentaba Moore en lo que relataba cómo quisieron subvertir eso con otra mujer porque parecía una buena idea. Lamentablemente la ejecución, con guion de James Head y dirección de Mark Verheiden, no acompañó y pronto se vio que el episodio no era para estar orgulloso. De hecho, fue todo un error:

«El modo en que se rodó, ciertas cosas... fue simplemente un error. En ese momento notas que en cada episodio lo das todo y que va a ser bueno y estás convencido de ello y a veces simplemente no es bueno. (...) No parecía que era de la serie.»

Sackhoff, eso sí, no está de acuerdo con Moore, ya que para ella igualmente es un buen episodio de televisión. Para el público, desde luego, tampoco era malo... pero estaba lejos de lo normal en la serie. Solo hay que ver las valoraciones en portales como IMDb, en donde 'Battlestar Galactica' tiene una puntuación de 8,7 y ningún episodio baja del 7. 'Black Market' puntúa 6,4.

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