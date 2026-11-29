Si viviste el final de los 90, sabes que la cultura pop pertenecía a 'Pokémon'. No solo a los videojuegos que arrasaron en Game Boy, sino también al anime, el merchandising y absolutamente a cualquier conversación pre-adolescente en el colegio. Obviamente, todos los implicados decidieron ir a la conquista del cine: era 1998 y la modesta peliculita con un presupuesto de 5 millones de dólares acabó recaudando 172 millones en todo el mundo. Pero claro, no todo iba a ser "Pika pika" y felicidad.

Aquí tú eres el king

Todo el mundo quiso su tajada correspondiente de 'Pokémon: La película', y los derechos para el merchandising se vendieron al mejor postor. Uno de ellos fue Burger King, que decidió lanzar una campaña en la que regalaban una Pokéball con juguete dentro para todos los niños (y no tan niños) que compraran un menú infantil.

En total había 57 que coleccionar, aunque una de las criaturas aparecía de 3 maneras distintas. Como curiosidad, el juguete estrella era un Pikachu que decía su mítica coletilla y por 1,99 dólares más se podía comprar una de seis cartas doradas (entre Charizard, Jigglypuff, Mewtwo, Pikachu, Togepi y, por algún motivo, Poliwhirl) que, antes de que lo pienses, no son compatibles con el famoso TCG.

La promoción comenzó el 8 de noviembre de 1999, y Burger King planeó vender 25 millones de unidades en todo Estados Unidos... Y lo consiguió. Tanto, que algunos restaurantes llegaban a vender más de 1000 menús infantiles por día, lo que llevó a una alarmante falta de juguetes. Mirado en retrospectiva, ganaron más de lo que perdieron, porque lo que no se avisaba en ningún sitio era que las partes individuales de la Pokéball, separadas, encajaban perfectamente en la boca y la nariz de un bebé, con riesgo de asfixia: cuanto más intentaban respirar, más se podían ahogar. Pero claro, ¿qué es lo peor que podía pasar?

No te hagas con todos, por si acaso

Efectivamente: el 11 de diciembre de 1999, Kira, una bebé de 13 meses, se asfixió con una Pokéball (que pertenecía a sus hermanas de 4 y 5 años) mientras jugaba en su habitación. Su madre se estaba dando una ducha y al salir se encontró con la peor escena de su vida. Obviamente, demandó de manera inmediata a Burger King, que, de manera sorprendente, decidió no hacer nada para retirar el regalo. Para ellos, "el juguete alcanza o excede todas las guías federales de seguridad. No fue concluyente que la bola fuera la causa de la muerte"... A pesar de que se la encontraron con la bola pegada a la nariz y la boca, vaya.

Unos pocos días después, el 23 de diciembre, otra niña de año y medio estuvo a punto de asfixiarse, si no fuera porque su padre pudo quitarle la Pokéball a tiempo: cuando lo hizo, sus labios ya estaban morados. Cuatro días más tarde (excesivamente tarde a todas luces) y después del enfado de todo el país, Burger King anunció que terminaba con la promoción y que empezaba una temporada de recolección de Pokéballs para evitar que volviera a pasar: cada Pokéball devuelta se recompensaría con unas patatas fritas pequeñas. Vaya generosos, ¿eh?

Se hizo una gigantesca campaña para recuperar tantas Pokéballs como fuera posible, llegando a anunciarlo en todos los restaurantes de Estados Unidos. Tan solo se devolvieron menos de la mitad de los 25 millones que se vendieron, aunque bien es cierto que, de la otra mitad, se calcula que el 60% ya lo habían tirado a la basura. La cadena de hamburgueserías perdió un total de un millón de dólares, a lo que hay que sumar la cifra que pagó en el juicio por la muerte de Kira, que no trascendió. El esfuerzo no sirvió de nada: el 25 de enero de 2000, Zachary, un bebé de 4 meses, falleció por asfixia causada por una Pokéball. Una pesadilla.

Sin embargo, con el lanzamiento en VHS de 'Pokémon, la película' Burger King volvió a repetir la promoción durante 15 días más en el año 2000, solo que esta vez sin Pokéballs por el camino. Algo se aprendió, supongo. A partir de este desastre, Burger King empezó a lanzar juguetes más apropiados para niños menores de 3 años, y nadie volvió a ahogarse con un regalo promocional de la empresa, dejando la muerte por Pokéball como una cosa, por suerte, del pasado.

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