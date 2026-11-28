No cabe duda de que, tras una inversión multimillonaria, la prioridad de un gran estudio cinematográfico es arrastrar a la mayor cantidad posible de público a las salas. Por supuesto, las estrategias para amortizar una producción destacan por su variedad y van mucho más allá de las campañas publicitarias de rigor, incluyendo prácticas que no terminan de cuajar demasiado bien entre los potenciales espectadores.

Una de las más criticadas, al menos cuando se percibe inconscientemente que se está intentando estirar un chicle que no da más de sí, es la de dividir una única historia en las típicas 'Parte 1' y 'Parte 2'; algo que ya hicieron franquicias de la talla de 'Harry Potter' y 'Crepúsculo' con 'Las reliquias de la muerte' y 'Amanecer' respectivamente o, con títulos menos explícitos, el MCU con su genial dupla compuesta por 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'.

Una y no más

Ahora, con el estreno de 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha', la productora de la saga Nina Jacobson ha mostrado su arrepentimiento por separar el arco de 'Sinsajo' en dos cintas. Así lo ha confesado en una entrevista con Empire:

Aunque me encantan las películas de Sinsajo, si tuviera que volver a hacerlo, creo que tanto Francis [Lawrence, el director] como yo intentaríamos hacerlo todo en una sola.

Jacobson, además, ha asegurado ser consciente de que este tipo de maniobras pueden ser percibidas "como algo cínico" por parte de un fandom que puede tener la sensación de estar ante un sacacuartos más.

Sinsajo era un libro tan extenso y te transporta a tantos lugares diferentes… Pero al final, creo que tanto Francis como yo pensamos que dividirlo en dos… aunque partiera de una convicción sincera de que realmente necesitábamos dos películas para contar la historia, creo que el público lo percibe como algo cínico. Aunque las intenciones fueran sinceras, que lo eran. Les parece que es una estratagema para que vean dos películas en lugar de una.

Eso sí: con el paso de los años y después de dos precuelas, los responsables de 'Los Juegos del Hambre' han cambiado drásticamente su aproximación a la adaptación de las novelas.

[Ahora] nos exigimos mucho, incluso cuando se trata de una obra extensa, para convertirla en una experiencia teatral, para no abusar de la paciencia del público y para que resulte lo más concisa posible. [Amanecer en la cosecha] es, por uno o dos minutos, la más larga de todas.

Por el momento, parece que los nuevos modos de trabajo están siendo de lo más productivos, ya que 'Amanecer en la cosecha' lleva recaudados casi 280 millones de dólares en todo el mundo a falta de cerrar su segundo fin de semana en cartel. Y todo sin necesidad de una 'Parte 2'.

En Espinof | "Me rompió el corazón". Josh Hutcherson estuvo a punto de conseguir el papel de Spider-man, pero su fracaso le enseñó una lección sobre la industria

En Espinof | Esta película es lo más parecido a un crossover entre 'Los juegos del hambre' y 'Crepúsculo' que vamos a ver jamás, pero Jennifer Lawrence manda un aviso a los fans



