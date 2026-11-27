James Cameron es perro viejo en la industria y sabe qué juegos debe jugar. Al poco de salir su última película de 'Avatar' decide sembrar dudas sobre la continuidad de la franquicia, poniendo todo a disponibilidad de la voluntad del público. Aunque es una baza negociadora de cara al estudio para obtener tanto el presupuesto como la libertad creativa para dar rienda suelta a su universo de ciencia ficción.

No obstante, había cierto nerviosismo de cara a la continuidad de la franquicia por el desempeño inferior de 'Avatar: Fuego y ceniza' ('Avatar: Fire and Ash') con respecto a sus antecesoras. Siguen siendo unos 1.490 millones de dólares recaudados a nivel mundial, pero una muestra de que el interés y margen de beneficios no es interminable. Cameron aseguraba que continuaría si encontraba la manera de hacer más películas de manera económicamente responsable.

El regreso a Pandora

La incertidumbre se mantenía por la falta de una fecha de estreno por parte de Disney, que suele darlas con bastante antelación porque importa poco moverlas. No será por falta de contenido, ya que es sabido que Cameron rodó por anticipado bastante metraje de las secuelas y que los guiones tanto de la cuarta parte como de la quinta están preparados.

Pero finalmente se acabó el misterio. Disney ha fijado el 21 de diciembre de 2029 como la fecha en la que se estrenará 'Avatar 4'. Una película de la que todavía no se conocen demasiados detalles, aunque el propio Cameron confirmó que tendríamos un salto temporal importante planteando nuevos retos para la familia Sully. Su actor principal Sam Worthington adelantó también un cambio de dinámica importante.

Es cierto que su último esfuerzo ha impresionado menos al público de lo acostumbrado, así que probablemente Cameron sentirá la presión de volver a recordar que estas películas son un evento espectacular ineludible. Por el momento, tiene tres años para poner todo el esfuerzo por asombrarnos de nuevo.

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