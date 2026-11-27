La última tanda de capítulos de 'Los Anillos de Poder' ha despedido la tercera temporada por todo lo alto. El séptimo capítulo es uno de los más visualmente impactantes de toda la serie hasta ahora, en el que también hemos tenido algunas de las escenas más significativas de la temporada.

Uno de los platos fuertes ha sido la presentación del Balrog en toda su gloria, ya que se había adelantado su existencia en la anterior temporada pero ahora por fin 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder' nos ha dejado claro su poder. Y la presencia que se gasta.

¡Este artículo contiene spoilers del capítulo 7 de la tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder'!

La arrogancia te muerde el trasero

'Los Anillos de Poder' se ha desviado definitivamente de las anteriores adaptaciones de la obra de Tolkien con un detalle importantísimo: este Balrog habla. En la trilogía de Peter Jackson se nos presentó al Balrog de Moria como una figura terrorífica y de gran poder, pero para muchos fans era una simple bestia sin una personalidad definida más allá de ser un avatar del mal.

La serie de Amazon Prime Video ha cambiado el retrato del Balrog, con un toma y daca para el recuerdo cuando Sauron acude a buscar su consejo para conseguir domar los fuegos del Monte del Destino. La intervención del Balrog es clave para que Sauron consiga forjar su Anillo Único, y su diálogo con Sauron es uno de los momentos más memorables de toda esta tercera temporada.

Traer a la vida al Balrog no fue fácil, y gran parte del mérito de la presencia de la criatura se la lleva Simon Pegg, su actor de voz en la versión original. Pero, además de los impresionantes efectos visuales, el otro peso de la escena lo tiene Charlie Vickers, el actor que interpreta a Sauron y se tiene que medir contra tamaña criatura. Para ayudarle en su interpretación antes de que entrase en escena el CGI, el director Stefan Schwartz decidió ponérselo un poco más fácil a Vickers.

"Quería que una fuente de luz fuera el Balrog. Así que pusimos este foco gigante en una grúa, que entonces teníamos que manipular como si fuera el Balrog", explicó el director. "¡Se balancea por aquí, se gira por allá! Así que Charlie Vickers tenía algo a lo que mirar. Y lo que estuvo genial fue Simon Pegg, quien presta su voz al Balrog, que vino el día en tero".

Entre la grúa iluminada y Pegg en el propio set de rodaje, Vickers tenía algo frente a lo que actuar, en lugar de simplemente tirar sus líneas contra una pantalla verde. Una maniobra que funcionó de miedo, y que creó esa sensación de conversación real al poder trabajar con otro actor.

"Mientras estábamos haciéndolo, Simon Pegg estaba ahí, hablando al micrófono en tiempo real para que Charlie pudiera actuar con alguien. Así que él miraba hacia la luz, pero Simon Pegg estaba hablando con él. Lo ensayamos como ensayaríamos cualquier escena", explicó Schwartz a Nerdist.

El Balrog es la única criatura que da una cierta cura de humildad a Sauron, recordándole de dónde viene y que, efectivamente, no es invencible. Schwartz trabajó la escena con Vickers y Pegg planteándoles que ambos son Maiar, pero que están en diferentes niveles y Sauron no se libra de ese cierto complejito de inferioridad.

"Pensamos un poco sobre su relación y su historia, y cómo hacer este cambio de que pasa de sentir desdén por Sauron a querer ayudarle. Y también a sentirse intrigado por lo que Sauron le puede ofrecer", dijo el director, apuntando a que esta humildad que despierta el Balrog es el elemento necesario para crear el Anillo Único. "Cuando se adentra en el Monte del Destino por primera vez, es muy arrogante. Voy a dominarte, Montaña. Pero cuando estaba pensando en toda la secuencia, quería que la creación del Anillo fuera una combinación entre Sauron y la Montaña, no solo Sauron".

Su acercamiento al Balrog es un paralelo con su primer intento de domar el Monte del Destino. Un encuentro clave del que saca una cierta sabiduría y aprende a enfocar mejor su estrategia si quiere tener éxito.

"Al principio, la montaña le rechaza. Fuera de aquí, como quien dice, le tira contra un muro. Y puedes ver que suena un poco asustado. De repente se da cuenta de que no sabe muy bien lo que está haciendo. Así que va al otro único Maia que conoce a por consejo. Y, en cierto modo, aprende del Balrog que hay que acercarse con un poco de humildad."

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