Que Christopher Nolan es un férreo defensor —si no el máximo— de lo que se conoce como la "experiencia cinematográfica" no es, precisamente, un secreto. El cineasta británico siempre ha predicado las bondades de ver un largometraje en una sala oscura con la pantalla más gigantesca posible y con el sistema de sonido más atronador que puedan soportar nuestros pobres tímpanos —sigo sin superar lo de 'Dunkerque' en 70mm—.

En ningún sitio como en casa

Lo que sí puede llegar a sorprender es que el padre de joyas como 'Interstellar' o la multipremiada 'Oppenheimer' fuese a encontrar bondades a ver cine en casa y a defender esta práctica. Ha sido durante una entrevista con Polygon, en la que ha diferenciado los patios de butacas de los salones de nuestros hogares, pero sin despreciar en absoluto a estos últimos, aprovechando el lanzamiento de 'La Odisea' en el mercado doméstico.

En casa, es un tipo de concentración diferente porque, sí, puedes pausar la película, ir a por algo de picar, ya sabes, lo que sea, y volver. Pero te permite controlar el ritmo y fijarte de verdad en los detalles. A lo largo de mi carrera ha sido muy emocionante ver los avances en cuanto a lo que se puede hacer en casa.

Los avances han estado ahí, pero, ¿cuál es el set up casero ideal para el bueno de Christopher? Uno con una buena diagonal y palomitas opcionales:

Soy un gran fan de los proyectores. Ya sabes, puedes hacerte con un proyector relativamente barato y de bastante buena calidad, instalarlo en tu salón, quizá añadir unas palomitas a la ecuación o lo que sea, ya sabes, tener tu propio minicine.

No obstante, Nolan también subraya que la película a disfrutar es determinante para que el cine en casa gane enteros.

Y creo también que cuando tienes una película que se ha proyectado durante mucho tiempo en los cines, como ha sido el caso de La Odisea, incluso cuando se ve en casa, hay una especie de emoción que acompaña a un evento así. Incluso si la gente la ve por primera vez, cuando la has presentado al mundo de esa manera, creo que la película lleva eso consigo.

En Espinof | Las 21 mejores películas de aventuras de la historia

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor