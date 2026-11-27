Roger Corman pasó a la historia como un artesano del cine, de los de pico y pala, utilizando el adelanto de una película para financiar otra, y las ganancias de una para solapar las pérdidas de la siguiente, utilizando el ingenio para que los presupuestos cuadrasen. Incluso en los inicios de su carrera, allá por 1954, produjo su primera película de serie Z, 'El monstruo del océano' ('Monster from the ocean floor'), con un presupuesto de unos 15.000 dólares. Fue tan barata porque su director, Wyott Ordung, cobró mucho menos de lo habitual simplemente porque quería vivir la experiencia de dirigir una película. De hecho, vendió su piso para poder financiarla, y ese fue el único motivo por el que Corman le escogió. Genio y figura.

Corre, Roger, corre

Con un presupuesto tan bajo como ese, la película dio dinero enseguida: se la vendió a su distribuidor, Lipper Pictures, por 60.000 dólares. y Corman utilizó su parte para producir otra película, 'The fast and the furious' (en España, 'Piloto a la fuga'), en la que un hombre acusado de un asesinato que no cometió escapa de la cárcel camino a México y se enamora de la mujer que ha secuestrado. Puro cine barato y de consumo rápido.

La película se estrenó como la segunda película de un montón de distintas sesiones dobles, y rápidamente consiguió recaudar en taquilla cinco veces lo que costó: un negocio perfecto que llevó a Corman a una vida de producir, dirigir, estrenar y vuelta otra vez hasta completar más de 500 cintas. 'The fast and the furious' pasó al olvido colectivo (más allá de un remake de 1994, 'Con la poli en los talones') hasta que Neal Moritz, el productor de una pequeña película de carreras de 2001, encontró en ella el título perfecto.

Así es: 'The fast and the furious' tuvo muchos títulos distintos durante el rodaje, como 'Redline', 'Racer X', 'Race wars', 'Red Line' o 'Street wars'. Sin embargo, ninguno satisfacía a Moritz hasta que, como él cuenta en Entertainment Weekly, "Dije 'Necesitamos un título como los que AIP habría hecho en el pasado'. Hablaron de una película de Roger Corman llamada 'The fast and the furious' y dije '¡ESE debería ser el nombre de la película!'".

Pero claro, aunque no era ni siquiera un remake, se trataba del título de otra película, así que junto al jefe de Universal, al que también le gustó el título (tras un momento de duda diciendo "Euh, qui-záaaa"), fueron a ver a Corman, que les dio el título a cambio de imágenes de stock. Si hubiera sabido el éxito de la saga a posteriori, seguramente les hubiera pedido royaltis, claro está. Al fin y al cabo, las películas de la saga ya han recaudado más de 7400 millones de dólares, y gran parte del éxito tiene que ver con ese título. ¿Os imagináis un mundo donde 'Red Line' llevara ya diez partes y varios spin-offs?

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