Si hace tan solo tres años me hubieran dicho que estaría deseando para ya una nueva temporada de 'El Señor de los anillos: Los anillos de poder', me hubiera reído bastante fuerte. Pero hete aquí que acabamos de dejar la Tierra Media según Prime Video y ya quiero que llegue su temporada 4.

Una temporada 4 que no solo no está ya confirmada oficialmente, sino que ya están preparándola. Por tanto, vamos a repasar todo lo que sabemos de estos nuevos episodios de la adaptación de J.R.R. Tolkien.

La historia

Después de ver el asombroso final de la temporada 3 de 'Los anillos de poder', nos encontramos en un punto clave de la historia de la Segunda Edad de la Edad Media. El anillo único ya ha sido forjado y el plan de Sauron va viento en popa a pesar de lo que a ojos humanos podría tratarse de su derrota. La entrega del villano a Númenor supondrá la ruina del país. Eso, si deciden seguir el canon de Tolkien.

Como ya comentamos, Sauron va a provocar la caída de los reinos de los Hombres. De esta manera, si seguimos los textos originales, en la temporada 4 veríamos a Sauron cautivo en las mazmorras de Númenor pero eso no quita para que no pueda hacer de las suyas.

Encarcelado, empezará a influir entre los nobles humanos y se convertirá en consejero de un Ar-Pharazôn que va notando el peso de la mortalidad. Sauron convencerá al rey de perseguir la inmortalidad en las tierras imperecederas, lo que provocará la ira de los Valar... y el hundimiento de Númenor.

Esto en cuanto la trama "humana". Por otro lado, la serie tiene pendiente otros hilos como el de los enanos, con Durin IV y su familia exiliada mientras que el hermano de este gobierna en las montañas. Menos pistas tenemos en cuanto a los siguientes pasos de Gandalf e incluso el de los elfos liderados por Gil-Galad ante este aparente armisticio debido a que los apéndices no tratan mucho este aspecto.

El reparto

Más allá del conteo de bajas que hemos tenido esta temporada, destacando las de Ismael Cruz Cordova y Ciarán Hinds, pocos cambios en el reparto se prevén para la próxima temporada 4. Por lo tanto, podemos esperar a Morfydd Clark como Galadriel, Charlie Vickers como Sauron, Jamie Campbell Bower como Celeborn, Tyroe Muhafidin como Theo, Robert Aramayo como Elrond, Owain Arthur como Durin IV, Sophia Nomvete como Disa, Daniel Weyman como Gandalf, Trystan Gravelle como Ar-Pharazôn y Cynthia Addai-Robinson como Míriel, entre muchos otros.

También, teniendo en cuenta cómo van las tramas, seguramente veamos nuevamente a Eddie Marsan como Thrain, Maxim Baldry como Isildur, Lloyd Owen como Elendil. Tampoco es de descartar el regreso de Rory Kinnear como Tom Bombadil, con quien marcha Gandalf hacia el occidente del continente (vía Tornasauce) o a Markella Kavenagh después de su sorprendente cameo como Nori.

La producción

Tal como avisaron ya en la nota de prensa anunciando la renovación por una temporada 4, la serie se encuentra ya en preproducción y el plan es comenzar a rodar estos próximos episodios en primavera de 2027 en los estudios Shepperton en Reino Unido.

Como nos podemos imaginar, la producción va para largo y viendo precedentes lo mismo estamos hablando de medio año de rodaje. Esto nos llevaría hasta otoño del próximo año. Con esto en mente, la temporada 4 llegaría a las pantallas probablemente por otoño de 2028.

J.D. Payne y Patrick McKay siguen al cargo de la serie como cocreadores y showrunners, con Charlotte Brändström siguiendo en su papel de directora principal y productora ejecutiva.

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