Un cadáver colocado como si formara parte de una obra de arte es una forma bastante peculiar de empezar una investigación criminal. Y todavía más cuando el responsable parece estar recreando algunas de las pinturas más famosas de la historia. Esa es la premisa de 'El claroscuro', una serie italiana de Netflix que mezcla asesinatos, historia del arte y una pareja de investigadores que difícilmente podrían ser más diferentes.

Su capacidad para interpretar pistas y conectar elementos aparentemente inconexos recuerda inevitablemente a la de Patrick Jane en 'El mentalista', aunque aquí los cuadros y las referencias artísticas sustituyen a los escenarios habituales de una investigación criminal.

Los cuadros son escenas del crimen

Todo comienza cuando el director de la Galería Nacional de Roma aparece asesinado en una sala del museo. Su cuerpo está colocado de tal manera que reproduce una escena de una pintura de Artemisia Gentileschi, una pista que lleva a la policía a sospechar que el responsable tiene conocimientos muy específicos sobre historia del arte.

En ese momento entra en juego Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon), un asesor artístico capaz de detectar hasta el detalle más insignificante en una obra. Su talento para reconocer falsificaciones termina convirtiéndose en una herramienta fundamental para la investigación, aunque él no sea precisamente el colaborador que cualquier inspector querría tener.

El encargado de trabajar con él es Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi), un policía metódico, práctico y bastante más apegado a las normas que su nuevo compañero.

Los dos forman una pareja de investigadores de lo más peculiar: Cosmo es intuitivo, sofisticado, irónico y algo imprevisible, mientras que Angelo prefiere seguir los procedimientos y no dejarse llevar por las apariencias. Sus diferencias les hacen chocar mucho -e incluso se podrían interpretar como algo más que una amistad-, pero también son precisamente lo que hace que funcionen tan bien juntos.

Aunque cada episodio plantea una investigación diferente, el misterio principal va creciendo poco a poco y termina afectando directamente a la vida de Cosmo. El experto descubre que los asesinatos no son una sucesión de crímenes inspirados al azar en grandes pinturas, sino que existe una conexión con su propia familia.

Su padre, Rufo Speranza, fue un historiador del arte y falsificador que se suicidó cuando Cosmo era adolescente. Sin embargo, las pistas que van apareciendo hacen que empiece a cuestionarse todo lo que siempre había creído sobre su muerte. De repente, resolver los casos deja de ser únicamente una cuestión profesional.

La estructura de 'El claroscuro' permite disfrutar de un crimen distinto en cada capítulo mientras se desarrolla una trama más amplia relacionada con el pasado de su protagonista. Una galerista asesinada en una escena que recuerda al martirio de santa Lucía, una muerte vinculada a una poderosa familia romana o el sospechoso fallecimiento de un abogado son algunos de los casos que tendrán que investigar Cosmo y Angelo.

Y las referencias artísticas no funcionan como un simple adorno: las pinturas, sus detalles y sus posibles interpretaciones forman parte de las pistas que permiten avanzar en cada investigación. Y cuanto más saben los protagonistas, más complicado resulta separar las casualidades de las intenciones del asesino.

También ayuda mucho su ambientación: Roma aparece alejada de la típica postal turística, pero sigue siendo una ciudad llena de museos, galerías, edificios históricos y rincones que encajan perfectamente con el misterio. Al final, 'El claroscuro' ofrece una combinación bastante apetecible de intriga, humor y arte. Su primera temporada tiene ocho episodios y está disponible en Netflix.

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