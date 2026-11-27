Llevamos años esperando el regreso del anime de 'Naruto', y los ninjas de Konoha por fin andan cerca. Y es que desde Studio Pierrot andan preparando un crossover muy especial entre 'Naruto' y 'Ninku', un icónico manga de ninjas que inspiró al propio Masashi Kishimoto para dar sus primeros pasos como dibujante.
La vida da muchas vueltas
Quizás a nosotros, dependiendo de la edad, 'Ninku' no nos suene demasiado, pero era uno de los mangas favoritos de Kishimoto. Y, de hecho, la razón principal por la que empezó a dibujar 'Naruto' es porque que quería crear una secuela de 'Ninku', de Kori Kiriyama.
Para Kishimoto, el protagonista de 'Ninku', Fusuke, era el mentor secreto de Naruto, y desde hace año sueña con poder desarrollar esta relación en una historia real. La oportunidad llega en el crossover 'Naruto x Ninku', una serie de cuatro episodios que une las dos series y a sus personajes.
"Cree 'Naruto' porque personalmente, yo quería ver la continuación de 'Ninku'. Sin 'Ninku', Naruto no existiría", dijo Kishimoto cuando se anunció el anime. "El maestro Kirayama, que es un mentor tanto para mi como lo es Fusuke para Naruto, accedió con mucha elegancia a mi petición egoísta. Al quedar conmigo en persona, con su cooperación, me ayudó a cumplir este sueño. Por fin podía crear una continuación de 'Ninku' de verdad. Serán cuatro capítulos, espero que los disfrutéis".
Según la sinopsis oficial de 'Naruto x Ninku', el crossover arranca con Kakashi asignando a su Equipo 7 una nueva misión. Aunque la cosa se tuerce y Naruto, Sasuke y Sakura terminan siendo absorbidos por un portal en otro mundo, en el que conocen a un chico con apariencia de rana llamado Fusuke.
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