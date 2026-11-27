La despedida de Martín Escolar ha dejado un sabor agridulce entre los seguidores de 'Saber y ganar'. Después de meses poniendo a prueba sus conocimientos en el veterano concurso de La 2, el participante ha tenido que abandonar el programa cuando solo le faltaban cinco emisiones para alcanzar los 100. Una cifra al alcance de muy pocos concursantes y que habría redondeado una trayectoria excepcional, aunque su paso por el formato presentado por Jordi Hurtado ya le ha permitido hacerse con 62.280 euros.

Lejos de quedarse únicamente con la decepción de no haber conseguido ese último objetivo, Escolar ha querido poner en perspectiva todo lo vivido. En una entrevista con Los40, reconoce que la cercanía de la marca hizo más difícil asumir el adiós, aunque tiene claro con qué se queda de esta aventura. "Lo que más rabia da es quedarte tan cerca del final", admite. Y añade una reflexión sobre la particular sensación que acompaña a las despedidas de quienes consiguen permanecer tanto tiempo en el concurso: "Cuanto más lejos llegas, más motivos de orgullo tendrías que tener, pero a la vez mayor fracaso parece la despedida".

Su objetivo inicial, de hecho, no pasaba necesariamente por convertirse en uno de los participantes centenarios. Escolar explica que aspiraba a conseguir la categoría de Magnífico y que no empezó a plantearse seriamente los 100 programas hasta bastante avanzada su participación. Concretamente, fue alrededor del programa 82, coincidiendo con el parón veraniego, cuando pudo detenerse a valorar la dimensión de lo conseguido.

La eliminación llegó en la prueba decisiva, un momento que todavía recuerda con cierta frustración. "Era una prueba fácil que cualquier otro día la habría sacado, como tantas veces había hecho antes", reconoce. Sin embargo, también intenta relativizar el resultado con una perspectiva bastante más optimista: "Tuve la suerte de que el día malo lo tuve en el programa 95 y no en el 4".

Entre los errores que todavía recuerda hay uno especialmente doloroso. En una pregunta relacionada con el ojo, dudó entre cristalino y córnea y terminó decantándose por la primera opción. La respuesta correcta era la segunda, un fallo que le costó 100 puntos y que, a la postre, resultaron determinantes. "Ahí se me fueron 100 puntos que resultaron ser clave", explica, aunque reconoce que otras veces arriesgarse con una respuesta dudosa le había salido bien.

Experiencia que va más allá de los premios

Su paso por 'Saber y ganar' también le ha permitido conocer desde dentro a un equipo al que ya sentía cercano antes de participar. Escolar, espectador del concurso desde hace años, destaca especialmente el trato recibido por sus compañeros de plató y por quienes trabajan detrás de las cámaras. "Son un equipo humano maravilloso", asegura.

Martín Escolar, uno de los concursantes mas queridos de 'Saber y ganar'

No todo ha sido positivo. El concursante también señala una de las consecuencias menos agradables de su popularidad: los comentarios negativos recibidos en redes sociales. "El hate que he recibido en redes sociales por parte de algunos seguidores del programa a causa de los motivos más inesperados", relata. Una situación que le ha sorprendido especialmente al comprobar que otros participantes también han vivido experiencias similares.

¿Y ahora qué? Martín Escolar no descarta regresar a la televisión con otro concurso. Incluso deja abierta la puerta a 'Pasapalabra', aunque su principal reparo sigue siendo el método de preparación basado en la memorización. "Nunca me he cerrado a ir", aclara, antes de reconocer que todavía no ha decidido cuál será su próximo reto.

Por el momento, toca recuperar la normalidad después de tantos meses ligado al concurso. Una rutina que, curiosamente, ahora valora como un auténtico privilegio: "Volver a la vida normal ahora me parece un lujazo que no sé cuánto tiempo querré seguir disfrutando".

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