Jordi Hurtado, a sus 69 años y tras casi 30 presentando 'Saber y Ganar': "No me planteo dejar de trabajar del todo"

La televisión española se prepara para el duelo que viviremos este otoño en Antena 3 y Telecinco: 'Pasapalabra', con su nueva prueba final, y'Rueda la letra', que recupera 'El Rosco' de siempre en un nuevo formato. Mientras tanto, esta próxima temporada se cumplirán 30 años desde que empezó a emitirse 'Saber y Ganar' en La 2. El programa sigue siendo uno de los puntales de audiencia del canal de RTVE, con un presentador que cumplió hace unas semanas 69 años y que no muestra indicios de jubilación.

Era una pregunta pertinente, dado que hace unos meses nos sorprendió la noticia de que Jordi Hurtado, tras casi tres décadas conduciendo el concurso, iba a dejar de presentar la edición de fin de semana de 'Saber y ganar'. En su lugar, Rodrigo Vázquez, hasta entonces presentador de 'El cazador', fue quien tomó el relevo. Pero, ¿significa esto que pronto también lo hará de todo el programa? Nada más lejos de la realidad. El comunicador catalán de Sant Feliu de Llobregat se muestra aún con ganas de seguir.

"Yo creo que hago este trabajo precisamente por esto, porque me gusta tanto que si no lo hubiera dejado. Hay personas cerca que lo han dejado precisamente porque no les gustaba nada lo que hacían. (…) Pero yo, cuando llego a Sant Cugat, muchos días pienso qué privilegiado soy y qué suerte tengo de estar haciendo lo que me gusta. (…) Y como me gusta tanto, mientras tengas salud, me encuentre bien, y con la capacidad mental para continuar haciendo esto, no me planteo el dejar de trabajar del todo. Eso no. No entra en mis planes". (Vía 'La Tarda' de Catalunya Ràdio)

Lo que sí hizo, insistimos, fue bajar el ritmo. "Ahora ya, afortunadamente, no hago los fines de semana, (...) porque yo dije: tenemos que bajar esta intensidad, que tengo una edad, y yo quiero vivir más tranquilo, y entonces ahora son jornadas de mañana". ¿Pero dejarlo del todo? De momento no, y aunque tuviera que dejar 'Saber y Ganar', no se apartaría del todo del medio, y se pone de ejemplos leyendas como Mercedes Milá y Iñaki Gabilondo que aún siguen presentando, aunque formatos más llevaderos.

Imagen | Noms Propis

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