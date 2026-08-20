El director de la última película de Hayden Panettiere sugiere que la muerte de la actriz no es un caso aislado: "Entiendo lo que supone para alguien crecer delante de una cámara"

La triste muerte de Hayden Panettiere, que falleció el pasado domingo a los 36 años de edad, continúa trayendo cola. Después de las duras declaraciones de su madre, en las que señaló abiertamente a la pareja de la actriz y aseguró que su hija había "perdido el rumbo", ha sido el director Griff Furst, responsable del último trabajo de Panettiere, quien ha hablado sobre el trágico suceso en un vídeo posteado en su cuenta de Instagram.

Un mal endémico

En él, el director de 'A Breed Apart' subrayó que el de la intérprete no es un caso aislado dentro de un ecosistema de niños actores en Hollywood que no tienen la edad suficiente para marcar límites y, a posteriori, también carecen de los apoyos necesarios para poder subsanar los efectos nocivos a nivel psicológico del entorno.

Cuando pienso en esto, no se trata solo de la historia de Hayden. Crecí en platós de cine y conozco muy bien a un montón de niños actores, y entiendo lo que supone para alguien crecer delante de una cámara antes de tener la edad suficiente para dar su consentimiento. Y Hayden empezó a actuar cuando tenía 11 meses, así que yo animaba a Hayden a superar la adicción de la que habló abiertamente y en público en sus memorias.

Furst continuó asegurando que llegó a plantearse una intervención para subsanar el problema de adicciones de Panettiere y que se solicitó su participación en el mismo. No obstante, según le consta, no llegó a producirse.

Como productor o director, por muy seguro que estés de que un actor o un miembro del equipo se encuentra en una mala situación, no tienes pruebas ni el tiempo necesario para verificarlo. Puedes ajustar el calendario, recabar información interna y asignar a una persona de confianza para asegurarte de que se atiende a esa persona lo mejor posible. Sin embargo, cuando terminamos el rodaje, seguí en contacto con su equipo. Al final se llegó a la conclusión de que quizá necesitara una intervención y me pidieron que participara. Acepté, pero esa intervención no llegó a producirse, al menos que yo sepa, y yo no era el responsable de organizarla, además de que no habría sido apropiado que lo hiciera.

Además, el cineasta expuso la triste realidad de la Meca del Cine: su única arma para lidiar con este tipo de situaciones en set de forma oficial es un puñado de anotaciones amontonadas en un informe de producción.

Lo que voy a decir es mi opinión, y se refiere a lo que vi en mi propio plató: alguien que luchaba por mantenerse sobrio y que se merecía un entorno mejor que el que yo observé. Hollywood tiene una historia extremadamente triste de estrellas que no reciben la ayuda que se merecen. En nuestro sector no hay solución para eso, así que nuestras observaciones se anotan y se incluyen en un informe de producción. Luego, un año después, solo te queda leer las noticias. Tuve mucha suerte de trabajar con Hayden. Ojalá siguiera aquí.

La investigación sobre las causas de la muerte de Hayden Panettiere continúa en marcha y sin ningún resultado oficial por parte de las autoridades pertinentes. No obstante, varios reportes sugieren que el equipo de emergencias que atendió la llamada habló sobre un "paro cardíaco" y una potencial "sobredosis".

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