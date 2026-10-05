Sólo 7 episodios y número 1 de Netflix en 40 países. La miniserie que 71 años después actualiza una de las películas más míticas de la historia

El nuevo éxito de Netflix es una miniserie de apenas 7 episodios que ha alcanzado ya el número 1 de la plataforma en 40 países -aunque no en España, donde otra adictiva miniserie de suspense está en lo más alto-. También es la adaptación de una novela de John Steinbeck que ya sirviera como base en 1955 para 'Al este del Edén', una de las películas más míticas de la historia del cine.

La nueva 'Al este del Edén' nos transporta a finales del siglo XIX y nos cuenta la peculiar relación de Cathy Ames con los hermanastros Adam y Charles Trask, quienes la rescatan casi moribunda. Adam confía y se preocupa por ella, pero Charles no lo ve nada claro y desconfía de Cathy...

La presencia de Florence Pugh como Cathy es uno de los grandes reclamos de una miniserie en la que también participan Christopher Abbot, Mike Faist, Hoon Lee, Ciarán Hinds o Martha Plimpton. Por su parte, detrás de las cámaras están Garth Davis ('Lion') y Laure de Clermont-Tonnerre ('El amante de Lady Chatterley').

No obstante, lo realmente curioso de la serie está en el hecho de que su principal impulsora es Zoe Kazan, quien se ha encargado tanto de crearla como de escribir la mayor parte de los guiones. Su apellido no es casualidad, pues es la hija del legendario Elia Kazan, quien en su momento dirigiera la versión cinematográfica por la que James Dean consiguió su único Óscar.

Espacio para más

Una de las grandes aportaciones de Kazan en esta nueva adaptación ha sido abordar más partes del texto original de Steinbeck, ya que la película de 1955 dejaba mucho fuera y se centraba principalmente en su tramo final. Aquí tampoco es que haya entrado todo, pero sí que han entrado más cosas, sobre todo en lo referente al trasfondo familiar.

Además, el éxito de público se ha visto respaldado por el apoyo de la crítica, pues 'Al este del Edén' consigue un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. También merece la pena destacar que en la siempre más exigente Metacritic logra un 80 sobre 100 de nota, algo fuera del alcance de la abrumadora mayoría de producciones originales de Netflix.

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