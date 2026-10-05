35 años de carrera y 1 Óscar. Hoy cumple 51 años una de las mejores actrices de todos los tiempos

Hay muchas personas en el mundo que se celebran su cumpleaños este 5 de octubre de 2026, pero no se me ocurre nadie más relevante asociado al mundo del cine que una actriz que, sencillamente, se encuentra entre las mejores de todos los tiempos. Me refiero a Kate Winslet, que hoy cumple 51 años en este mundo.

Nacida en Inglaterra el 5 de octubre de 1975, el interés de Winslet por la interpretación le llegó muy joven, pues su hizo su primera producción teatral en una obra del colegio cuando contaba con apenas 5 años. Fue con 11 cuando se unió a una escuela privada de teatro y durante un buen tiempo participó en obras de la Starmaker Theatre Company, aunque quedaba normalmente relegada a papeles secundarios por su peso.

Fue cuando aún tenía 15 años cuando recibió su primera oportunidad como actriz profesional en 'Dark Season', una serie de ciencia ficción de corta vida -solamente llegaron a hacerse seis episodios- creada por Russell T. Davies. Como no ganaba lo suficiente para sobrevivir, Winslet tuvo que ejercer como charcutera durante un tiempo.

Su trabajo como actriz se centró en la televisión durante los siguientes años, siendo especialmente destacado el caso de 'Get Back', donde daba vida a la hija en la ficción de Ray Winstone. La serie aguantó en emisión dos temporadas, antes de llegar a su final en noviembre de 1993. Para entonces ya había conseguido el papel que lanzaría su carrera.

El salto al cine

Winslet fue una de las casi 200 actrices que se presentó para uno de los papeles principales de 'Criaturas celestiales', la excelente película de Peter Jackson basada en hechos reales sobre dos adolescentes que asesinaron de forma premeditada a la madre de una de ellas.

'Criaturas celestiales' se estrenó en 1994, siendo el primer trabajo de Winslet en la gran pantalla que recibió un aplauso prácticamente unánime. De hecho, llegó a ser nominada al Óscar de mejor guion original, pero la estatuilla fue finalmente para Quentin Tarantino por 'Pulp Fiction'.

Winslet estaba en plena campaña de promoción de 'Criaturas celestiales' cuando fue fichada para dar vida a Lucy Steele en la adaptación de 'Sentido y sensibilidad' dirigida por Ang Lee y protagonizada por Emma Thompson. Todo un éxito por el que Winslet llegó a ser nominada en la categoría de mejor actriz de reparto, pero el verdadero antes y después para ella no llegaría hasta 1997.

'Titanic' acabó convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos y su interpretación de Rose dejó una huella imborrable, pero lo cierto es que James Cameron tuvo muchas dudas y estuvo a punto de elegir a otra actriz. Fue la persistencia y determinación de Winslet lo que terminó de decantar la balanza para que ella fuese Rose.

Una nueva nominación al Óscar, en esta ocasión como mejor actriz, fue la guinda para una película que se convirtió en la más taquillera de la historia del cine hasta entonces. Winslet ya era toda una estrella que podía haber básicamente lo que quisiera, pero prefirió no dejarse seducir por el cine puramente comercial y participó en títulos como 'Quills', 'Enigma' o 'Iris'. Por esta última volvió a ser nominada al Óscar, pero siguió sin conseguir la estatuilla.

Ya en 2004 lideró junto a Jim Carrey la extraordinaria '¡Olvídate de mí!', a mi juicio la mejor película de la carrera de ambos. Y Winslet volvió a ser nominada al Óscar, pero volvió a quedarse con las ganas de llevarse la estatuilla. Lo mismo pasó dos años después con 'Juegos secretos', pero esa racha negativa estaba a punto de acabar.

Fue en febrero de 2009 cuando se anunció que Winslet era la mejor actriz protagonista del año por su trabajo en 'The Reader', dándose la particularidad que desde entonces solamente ha vuelto a ser aspirante en otra ocasión: por 'Steve Jobs' aspiró a la estatuilla de mejor actriz de reparto, pero el galardón se lo quedó Alicia Vikander por 'La chica danesa'.

Durante los últimos años, Winslet ha simultaneado sus trabajos en el cine y la televisión, siendo especialmente recordada la excelente miniserie 'Mare of Easttown'. Además, también volvió a colaborar con Cameron en 'Avatar: El sentido del agua' y 'Avatar: Fuego y ceniza', aunque ella llegó a decir tras acabar 'Titanic' que tendría que pagarle mucho dinero para volver a trabajar con él. El tiempo todo lo cura.

Lo próximo que veremos de ella será 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', donde interpreta a Marigol, un misterioso personaje sobre el que no trascendido apenas nada. Eso sí, los fans especulan con la posibilidad de que tenga alguna relación familiar con el legendario Gollum...

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