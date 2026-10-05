'Barbie 2' podría hacerse realidad: Skydance mueve ficha para recuperar la secuela de Greta Gerwig

Parece que 'Barbie 2' vuelve a estar sobre la mesa. La secuela de la película dirigida por Greta Gerwig, que había quedado prácticamente paralizada por cuestiones relacionadas con sus costes, podría recuperar el impulso perdido coincidiendo con la llegada de Skydance al frente de Warner Bros. Discovery.

Según fuentes citadas por Variety, Dana Goldberg y Josh Greenstein, ejecutivos de Paramount Pictures, ya estarían contactando con algunos de los principales talentos vinculados a Warner Bros. para garantizar cierta continuidad durante la transición. Entre esos nombres se encuentran Margot Robbie y sus socios de LuckyChap, compañía productora de la primera entrega.

Así, se estarían moviendo los engranajes para recuperar la secuela de 'Barbie'. Una fuente conocedora de la situación ha sido especialmente contundente al valorar el futuro del proyecto: "No hay manera de que 'Barbie 2' no suceda".

Eso sí, conviene poner la afirmación en contexto. Warner Bros. todavía no ha anunciado oficialmente la película, por lo que la segunda parte no puede considerarse confirmada. Lo que sí parece claro es que el proyecto vuelve a formar parte de las conversaciones internas mientras se prepara el cambio de mando.

Skydance

El posible regreso de 'Barbie 2' se produce mientras David Ellison ultima la adquisición de Warner Bros. Discovery. Aunque todavía no controla oficialmente la compañía, el fundador de Skydance ya ha comenzado a definir cómo será la nueva etapa.

La empresa resultante conservará el nombre de Skydance, aunque Warner Bros. y Paramount mantendrán sus respectivas identidades. Ellison ha defendido precisamente esa decisión en un mensaje dirigido a los empleados.

Las principales marcas de la nueva Skydance

"Queríamos un nombre que diera a la compañía combinada una identidad propia y, al mismo tiempo, permitiera que Paramount y Warner Bros., así como todas nuestras extraordinarias marcas, siguieran siendo protagonistas", ha explicado.

Los cambios también alcanzarán a la estructura cinematográfica. Goldberg y Greenstein asumirán previsiblemente mayores responsabilidades creativas, supervisando a los responsables de las diferentes divisiones cinematográficas de ambas compañías. En streaming, Casey Bloys parte como principal candidato para controlar el negocio conjunto tras la salida de Cindy Holland de Paramount+.

Dos salidas y una conexión con Mattel

La reorganización ya se ha cobrado dos nombres importantes. Pamela Abdy y Michael De Luca dejarán la dirección de Warner Bros. Motion Picture Group, una decisión que, según las fuentes citadas por Variety, habría sorprendido a ambos ejecutivos.

La nueva compañía también tendrá un vínculo directo con el universo de 'Barbie': Ynon Kriez, antiguo CEO de Mattel, será co-CEO junto a Ellison.

Ahora queda por comprobar si todos estos movimientos terminan traduciendo las conversaciones en una película. Por el momento, 'Barbie 2' no está oficialmente confirmada, pero la secuela vuelve a ganar fuerza justo cuando Warner Bros. se prepara para iniciar una nueva etapa bajo el control de Skydance.

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