El creador de 'Dawson crece' recuerda a James Van Der Beek: "Aún estoy asimilando perder al hombre que dio vida a mi propia juventud"

El 11 de febrero de este 2026 nos vimos obligados a despedirnos de uno de los rostros más icónicos de la televisión bisagra entre los siglos XX y XXI. Un James Van Der Beek que, antes de quitarse de encima el sambenito de buenazo catódico con la genial 'Las reglas del juego' de Roger Avary —basada en una novela de Bret Easton Ellis—, enamoró a medio mundo con su papel como Dawson Leery en el icónico coming of age 'Dawson crece'.

Recordando a James

Ahora, unos 8 meses después, Kevin Williamson, creador de la serie emitida entre 1998 y 2003, ha recordado a la estrella durante un discurso en el que recibió el Hero Award en la Barbara Berlanti Heroes Gala, un evento benéfico anual a favor de la lucha contra el cáncer, enfermedad que, tristemente, acabó con la vida de Van Der Beek.

Durante su intervención, Williamson confesó que, cuando se encontraba haciendo el casting para encontrar a Dawson, básicamente estaba buscando un reflejo de sí mismo, pero en versión atractiva. Ese alguien, como sabemos, fue el bueno de James.

Cuando estaba haciendo el casting para el papel, básicamente estaba buscando a mí mismo, pero buscaba la versión de mí mismo que fuera guapa, atractiva, fotogénica y con una mandíbula marcada, alguien a quien la gente realmente quisiera ver. Él se convirtió en esa persona. James Van Der Beek dio voz a mi infancia. Era el alma de la serie. Fue la mejora definitiva.

Además, Williamson bromeó con el comportamiento del intérprete durante los inicios del show, a quien tildó de "mocoso" mientras celebró haber podido presenciar su evolución como persona, de "un chaval" a "un hombre extraordinario".

Le vi pasar de ser un chaval a convertirse en un hombre extraordinario, un marido, un padre y un amigo. James tuvo una evolución completa como personaje. Al principio era un mocoso. Cuando recibía un guion, me llamaba y me decía: “¿Por qué tengo que decir esta palabra? Nadie sabe lo que significa”. Y yo le decía: “Bueno, no te preocupes, tal y como murmuras, nadie lo va a oír de todos modos”. Así era nuestra relación: Dawson hablando con Dawson.

Para terminar, el guionista lamentó nuevamente la pérdida de James Van Der Beek, un hombre que, según asegura, "dio vida a su propia juventud".

Perder a James a principios de este año me dejó realmente destrozado. Perder al hombre que dio vida a tu propia juventud… Todavía estoy asimilándolo. Afrontó su cáncer con mucha dignidad y valentía.

Vía | Variety

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