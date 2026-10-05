Si te gusta 'Solo Leveling' y 'Sword Art Online', este anime nos lleva de aventuras por una realidad virtual y me ha enganchado desde el primer episodio

Aunque 'Black Clover', 'Los diarios de la boticaria' y el regreso de 'Dragon Ball Super' están llevándose la palma esta temporada de anime de otoño, en realidad tenemos por delante varias series de estreno con un pintón tremendo. Una de las novedades más potentes que llegan este trimestre es 'Overgeared', un fenómeno salido de Corea del Sur y que promete ser imprescindible para los fans de los animes que nos meten en una realidad virtual.

Pica que te pica

A caballo entre 'Sword Art Online', 'Solo Leveling', o 'Shangri-La Frontier' tenemos 'Overgeared', que nos lleva al mundo virtual de Satisfy de la mano de un jugador que vive enganchado a completar nuevas misiones.

Para ser sinceros, la verdad es que al principio no tenía demasiadas esperanzas en 'Overgeared', que apuntaba a ser un refrito más de 'Solo Leveling' con un protagonista que de repente es excepcional en todo lo que hace y se vuelve tremendamente poderoso. Y, en realidad, me he encontrado con todo lo contrario y una comedia de acción de fantasía bien maja que me ha dejado con ganas de seguir 'Overgeared' durante toda la temporada.

Al igual que 'Solo Leveling' y 'The Beginning After the End', aquí tenemos otro fenómeno salido directamente Corea del Sur. 'Overgeared' primero empezó como una novela online escrita por Saenal y luego llegó la adaptación a manhwa dibujada por Monohumbug. El siguiente paso lógico era el anime.

Empezamos en el juego online Satisfy, en el que Shin Young-woo juega con el pseudónimo de Grid. No se le da demasiado bien y está algo atascado, pero un día cae en sus manos una misión especial que le da una clase legendaria... Aunque muere inmediatamente y revierte al nivel -1.

Parece que a Grid todo le va mal en la vida, dentro y fuera del juego, pero esta nueva clase le da unas habilidades nuevas que antes ni sabía que existían. Eso sí, en lugar de grandes poderes o una fuerza sobrehumana, ahora lo que se le da de miedo es forjar equipo legendario: flechas mágicas, espadas, armaduras, con lo que pronto empieza a atraer la atención de otros jugadores.

'Overgeared' me ha sorprendido para bien, y lo cierto es que uno de sus puntos fuertes es su protagonista. Porque en lugar de tener a Grid como una simple fantasía de poder desde el principio, es un perdedor con buen corazón que trata de hacer las cosas bien, dentro de sus posibilidades. Además, la naturaleza de sus poderes y cómo se va esforzando por mejorarlos tiene mucho potencial para darnos una narrativa algo diferente al de este tipo de animes, ya que no se centra únicamente en la fuerza física del protagonista.

Curiosamente, y a pesar del trabajo irregular que nos dejaron con la tercera temporada de 'One-Punch Man', en J.C. Staff han hecho un trabajo admirable con 'Overgeared'. Han sabido potenciar de miedo los puntos de comedia, pero también nos han dejado escenas muy pulidas cuando el anime apuesta fuerte por los combates y la expresividad de los personajes.

Si nos gustan los animes de fantasía que nos adentran en realidades de videojuego, 'Overgeared' promete ser un añadido muy adictivo para esta temporada de otoño. Es tremendamente divertida y entretenida, equilibrando muy bien el humor y la acción, y además es un puntazo que desde Crunchyroll estén apostando por el simuldub en castellano desde el primer momento.

Además, si somos fans de este tipo de videojuegos, 'Overgeared' capta de miedo ese sentimiento de pasarte horas picando en busca de materiales sin se que se haga tedioso. Una aventura en la que vamos saltando de misión en misión y adentrándonos poco a poco a en complejo mundo de Satisfy... del que es inevitable pensar que oculta más de un secretoo oscuro.

Ahora toca ver si la animación no cae en picado el resto de la temporada y si la premisa de los poderes de Grid no se vuelve manida y aburrida demasiado rápida. Por lo menos ahora ingeniosa es, y 'Overgeared' consigue enganchar desde el primer capítulo (y sacar más de una carcajada). Un anime de fantasía que viene pisando fuerte y puede convertirse en un clásico moderno del género si se mantiene igual de bien.

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