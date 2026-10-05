'Dragon Ball Super' nos lo pone mucho más fácil. El nuevo anime se podrá ver en tres plataformas diferentes, aunque Netflix cuenta con una importante desventaja

Ya no queda nada para que Goku regrese a la tele con 'Dragon Ball Super: Beerus', una nueva versión de 'La batalla de los dioses' a caballo entre remaster y remake pero que promete poner a la saga al nivel de los animes modernos más punteros. Lo nuevo de 'Dragon Ball Super' arranca el próximo 11 de octubre, y se está volviendo más fácil por momentos poder ver el anime a nivel internacional.

Vamos con afán todos a la vez (o casi)

Hace unos días Crunchyroll se anotó el primer tanto confirmando el simulcast de 'Dragon Ball Super: Beerus' a partir del 11 de octubre. El nuevo anime se podrá ver en versión original con subtítulos en Europa, Oriente Medio y África, pero no será la única plataforma en la que podremos seguir el enfrentamiento entre Goku y Beerus.

AnimeBox, que se ha convertido en la casa de 'Dragon Ball' en España, ha aprovechado su presencia en la San Diego Comic-Con de Málaga para anunciar que también distribuirá el anime. Como ya pasó con 'Dragon Ball Daima', 'Dragon Ball Super: Beerus' se podrá ver también en la plataforma de Selecta Visión el mismo 11 de octubre.

Habrá que ver qué ocurre con el tema del doblaje, porque por el momento no hay noticias de simuldub...Y viendo que con 'Daima' se ha tenido que esperar hasta su emisión en televisión, quizás la cosa vaya para largo. Eso sí, Crunchyroll y AnimeBox no serán las únicas plataformas para ver 'Dragon Ball Super: Beerus': también podremos seguir el anime en Netflix.

Aunque ojo, que Netflix cuenta con una desventaja importante respecto a los tiempos de emisión y 'Dragon Ball Super: Beerus' no arranca en la plataforma hasta el 17 de octubre. Así que los nuevos capítulos de la serie llegarán con seis días de retraso a Netflix frente a su emisión en Crunchyroll y AnimeBox. Pero, siendo positivos, por lo menos tenemos un abanico tremendo de opciones diferentes para no quedarnos sin ver 'Dragon Ball' este otoño.

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