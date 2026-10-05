"El dinero es un desincentivo para él": Aaron Sorkin revela por qué Jesse Eisenberg no regresó a 'El precio de la red'

Jesse Eisenberg no volverá a ponerse en la piel de Mark Zuckerberg en 'El precio de la red' y Aaron Sorkin todavía reconoce que le costó imaginar que el actor pudiera rechazar la propuesta. El guionista y director de la nueva película asegura que dio por hecho que Eisenberg aceptaría regresar al personaje que interpretó en 'La red social' hasta el punto de preparar una estrategia específica para convencerle.

Sorkin ha explicado a Entertainment Weekly que estaba terminando el guion cuando coincidió con Eisenberg en una fiesta. En aquel encuentro le adelantó que le enviaría el proyecto en unas semanas. "Nunca se me ocurrió que no quisiera hacerlo", ha admitido el cineasta.

Sin embargo, Eisenberg finalmente dijo que no. Sorkin incluso preparó un esquema con argumentos para intentar cambiar su decisión, algo que, según reconoce, no suele hacer cuando escribe películas. Entre sus razones estaba recordarle que ya había demostrado que podía interpretar al personaje y señalarle algunos de los momentos que tendría la oportunidad de protagonizar en esta nueva entrega.

El intento no funcionó, aunque la conversación estuvo más cerca de conseguirlo de lo que el propio Eisenberg esperaba. "Me dijo que nuestras conversaciones le habían acercado más a cambiar de opinión de lo que pensaba que iba a conseguir", ha revelado Sorkin, que asegura que aquel comentario le dejó satisfecho.

El dinero tampoco fue suficiente para convencer al actor. Sorkin conocía la cantidad que el estudio estaba dispuesto a ofrecerle por regresar como Zuckerberg, pero asegura que el aspecto económico no era un incentivo para Eisenberg. "El dinero no motiva a Jesse. Es desesperante", ha afirmado el director. Y añade una explicación todavía más llamativa: "Si acaso, el dinero es un elemento disuasorio para él".

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en 'El precio de la red'

Según Sorkin, Eisenberg está especialmente preocupado por evitar que sus hijos crezcan rodeados de demasiado dinero. El propio actor ha explicado por qué decidió mantenerse al margen de 'El precio de la red'. En declaraciones a Variety, ha asegurado que está tomando "direcciones diferentes" en su vida y que no quiere seguir asociado a ese personaje, aunque dejó claro que su decisión no tiene que ver con la calidad de la película.

Nuevo Zuckerberg

Con Eisenberg fuera del proyecto, Jeremy Strong, conocido por 'Succession', será quien interprete ahora al fundador de Facebook. 'El precio de la red' llegará a los cines el 9 de octubre y cuenta también con Mikey Madison, Jeremy Allen White, Billy Magnussen y Bill Burr.

La película funciona como continuación de 'La red social', que fue nominada a ocho premios Oscar y consiguió tres estatuillas, entre ellas la de Mejor Guion adaptado para Sorkin. Eisenberg, por su parte, recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Zuckerberg.

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