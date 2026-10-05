Esta noche en TV, uno de los mayores fenómenos del cine de los 70 y una de las mejores ganadoras del Óscar a mejor película

No podemos olvidar nunca, incluso aunque esté concedido por algo que se llama “La Academia”, que los Premios Oscars son ante todo premios de industria. Pueden estar reconociendo arte, pero ante todo cómo se relaciona con la realidad comercial. De ahí que se reconozcan más los fenómenos populares que los que cambian la realidad del cine. No por ello dejan de ser peliculones cosas como ‘El golpe’ (’The Sting’).

Un timo con ritmo

Entretenidísima a rabiar, esta fenomenal película de atracos con Paul Newman y Robert Redford fue el gran fenómeno de su época y básicamente una ineludible ganadora del Oscar a mejor película en su momento. Pero es difícil negar que la película de George Roy Hill tiene méritos para ganárselo, y hoy se puede comprobar viéndola en televisión a través de La 2 a partir de las 22:35, además de en streaming a través de Netflix.

Un poderoso gángster de Chicago de los años 30 ha asesinado al íntimo amigo de Johnny Hooker y Henry Gondorff, dos expertos timadores de la ciudad. Frustrados y furiosos ante la tragedia, intentan tramar un plan perfecto, tan ingenioso como intrincado, para darle al poderoso criminal donde más le duele.

El mismo equipo maravilloso que nos dio ‘Dos hombres y un destino’ (’Butch Cassidy and the Sundance Kid’), una carta de amor crepúscular a todo un género como el western, hace un entretenimiento más puro a través del buen pastiche. Tomando desde el ritmo animoso del ragtime hasta los vestuarios de la época, elabora la visión popular que tenemos de los años posteriores a la Gran Depresión.

Desde ahí nos cuenta una historia de rebeldía y canallismo, con dos personajes desarrollando talentos fuera tanto del sistema legal como la imperante ilegalidad para sobrevivir. Una que realmente convence gracias a la dirección eficiente y artesanía de Roy Hill que recoge los mejores detalles del cine gangsters y lo coloca en un entretenidísimo formato de atracos.

Aunque es realmente el carisma infinito y combinado de Newman y Redford el que termina de propulsar a ‘El golpe’ a clásico imperecedero. Su toque referencial la hace trabajo de época, pero también entretenimiento atemporal que sigue cautivando gracias a un ritmo espléndido y una textura ejemplar.

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