'El golpe' es una de mis películas favoritas, pero hasta ahora no me había fijado en su referencia a la guerra civil española

No sé por qué me vino esta asociación, pero viendo anoche 'Perseguido' me dio por volver a ver una de mis películas favoritas de toda la vida y que hacía ya muchísimo que no veía. Vi que estaba disponible en Filmin, le di al play y empezó a reproducirse la tan característica melodía sincopada de Scott Joplin. Comenzaban los créditos iniciales de 'El golpe' (The Sting).

Y, por alguna razón, no me había fijado nunca en un pequeño detalle en las ilustraciones que acompañan esta obertura. En lo que vamos conociendo los rostros protagonistas, de repente vemos una ilustración con Paul Newman, Robert Redford y Robert Shaw sobre un mostrador. La primera figura sostiene un periódico. En primera plana un titular que nos lleva de lleno a la Guerra Civil española.

Golpe en Irún

Resulta que en el periódico se puede leer "Spanish Rebels Capture Irun" ("Los rebeldes españoles toman Irún"), que hace referencia a la batalla de Irún, crucial contienda —la ciudad guipuzcoana conectaba las comunicaciones terrestres del norte con Francia— que se libró entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre con la victoria del bando sublevado, tal como refleja el periódico.

Un detalle que, si bien puede pasar desapercibido nos sitúa de lleno en el marco temporal donde se ambienta la película. Instantes, eso sí, antes de ver la cartela que confirma de que estamos, efectivamente, en septiembre de 1936. Pero este era un buen guiño previo para que los más avispados espectadores captasen enseguida que la película no transcurre en 1973, año del estreno.

Dirigida por George Roy Hill, 'El golpe' es una película excelente de comienzo a fin que nos lleva por la historia de un timador bastante hábil (Redford) que se alía con el viejo amigo (Newman) de su socio para estafar a un peligroso mafioso (Shaw) en venganza. Y hasta aquí voy a leer porque es algo dignísimo de ver sin muchos más detalles.

En Espinof | Paul Newman y el western: 'Dos hombres y un destino'

En Espinof | Antes de arrasar en el cine, Robert Redford participó en dos de las antologías de terror y ciencia ficción más célebres de la televisión