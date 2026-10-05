Taz Skylar, actor de 'One Piece', afirma que este thriller es un peliculón: "No tuvo la recepción que se merece"

El actor español Taz Skylar saltó a la fama mundial tras ser elegido para dar vida a Sanji en la adaptación en imagen real de 'One Piece', pero lo cierto es que lleva más de una década trabajando en el mundo del cine y la televisión. Todo ello ha llevado a que visitara la última edición de la Comic-Con de Málaga, donde ha lanzado una tremenda alabanza a un thriller español.

Preguntado sobre una película que todo el mundo tiene que ver por nuestros compañeros de Sensacine, Skylar no dudó ni un segundo en destacar 'No matarás', la película de 2020 dirigida por David Victori y protagonizada por Mario Casas, quien logró el único Goya de su carrera por su trabajo en ella.

"Es muy particular"

'No matarás' cuenta la historia de Dani, cuya vida ha estado marcada durante los últimos años por haberla dedicado por completo a cuidar de su padre enfermo. Tras su muerte, Dani decide retomar las cosas donde se habían quedado, lo que deriva en conocer a Mila (Milena Smit), una joven tan sensual como inestable con quien vivirá una noche inolvidable. Primero parece que por buenos motivos, pero todo acaba convirtiéndose en una pesadilla para él.

El propio Skylar explica su elección señalando que "porque salió durante el COVID y que que la peli no tuvo la recepción que se merece", para añadir después que se trata de un "peliculón", aunque reconociendo también que "es muy particular la peli". El actor añade además que "conozco a David y me contó el proceso después de haberla visto, y me quedé Wow, tiene sentido, porque la peli no es normal"

'No matarás' se estrenó en cines el 16 de octubre de 2020, una fecha todavía marcada por la pandemia de coronavirus que, sin duda, afectó a su recorrido comercial. De hecho, en las salas españolas solamente fue vista por poco menos de 135.000 espectadores, logrando así una recaudación de algo más de 831.000 euros.

Actualmente tenéis disponible 'No matarás' para verla en streaming totalmente gratis en el catálogo de RTVE Play.

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