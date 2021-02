'No matarás', un thriller nocturno donde Mario Casas lleva todo el peso de una trama trepidante pero inverosímil

David Victori llamó la atención del público hace un par de años con su debut en el largometraje tras muchos años de exitosa trayectoria en el cortometraje y la televisión. Si en 'El pacto' asistíamos a uno de esos thrillers de terror psicológico a medida de Belén Rueda, en su último trabajo, 'No matarás', nos toca un descenso a los infiernos que tanto transita últimamente el siempre interesante Mario Casas.

A quién no le ha pasado

La primera secuencia de la película deja clara la jugada desde el primer minuto. La cámara seguirá muy de cerca a un personaje que lleva toda la vida cargando con la misma sobre sus espaldas. Esos créditos iniciales son los mejor de una película que abusa del detalle y termina por emapantanar el resultado final: antes de esa estupenda secuencia el director decide adornar el momento en que el protagonista se pone los auriculares con un sonido que convierte el gesto en casi ciencia ficción. El subrayado, la hipérbole, será una constante durante su ajustado metraje, lo más acertado de la película junto a su protagonista. Ese gusto por el detalle termina por alejar la película de la realidad.

Dani es un buen chaval. En el trabajo es querido por introvertido, es tímido y lleva una larga temporada cuidando de su padre enfermo. Cuando esto último llega a su fin, decide que tal vez sea el momento de cambiar el rumbo de su vida. Una noche, conoce a una joven llamada Mila y, en efecto, su vida no será la misma nunca más. Pero para que todo eso pase tenemos que atravesar un enrevesado camino entre lo inverosímil y lo aleatorio, exigiendo un esfuerzo importante al espectador que quiera disfrutar de la propuesta.

Mario Casas y Milena Smit (nuevo fichaje de Almodóvar), ambos nominados a los Goya, defienden sus papeles con solvencia (otra cosa es lo de la nominación a Fernando Valdivielso, porque necesito que alguien me lo explique). La música de Adrian Foulkes y Federico Jusid destaca incluso más que la fotografía de Elías M. Félix, demasiado oscura por momentos y que pretende situar la película en una onda que en realidad no le corresponde. O sea, está muy bien querer jugar en otras ligas, pero no estaría mal estudiar bien las reglas de cada una. Sus neones y sus noches no resultan mucho más impactantes que las de un anuncio para coches, que dirían Los Planetas.

Al límite

Su puesta en escena y su riesgo con la cámara encima del protagonista es el mayor valor de una película donde Victori, de nuevo con sus colaboradores habituales en el guión, Jordi Vallejo y Clara Viola, sumerge a su nuevo (anti)héroe en una espiral de violencia que lo llevará directo al infierno a lo largo del día en que había decidido volar libre. Los contrastes, perfectamente reflejados en los comportamientos de Dani y Mila, ya avisan desde el principio de que algo se va a romper en cualquier momento.

Ahí es donde la película se vuelve más perezosa. Todos sabemos que algo va a ir mal, pero en su empeño por retorcer la historia del modo más inesperado el devenir de los acontecimientos se siente más forzado e irreal de lo que debería. Si el otro día hablaba de la suspensión de incredulidad que exigía el último trabajo de Kike Maíllo, 'No matarás' también se muestra altamente exigente en ese sentido. Es complicado ponerse en la piel del protagonista una vez que la caída libre resulta imparable.

A pesar de todo, la nueva película de David Victori supone un paso al frente tras un trabajo mucho más rutinario y a medida de las multisalas. La crudeza que 'No matarás' destila por momentos, y una vez más tengo que volver al impactante y desolador prólogo, no está a la misma altura durante el resto de metraje. Al final tendremos Deus ex machina y asunto arreglado. Si el protagonista de 'Cosmética del enemigo' aseguraba que la belleza era algo que se lograba cuando quitabas todo lo que sobraba, a la película de Victori aún le sobra material para alcanzarla.