'Cosmética del enemigo': Kike Maíllo llega a Filmin con un thriller lleno de excesos que no despega nunca

Tras las interesantes 'Eva' y 'Toro', el director Kike Maíllo apuesta todo al thriller más retorcido y europeizado con la adaptación de la novela corta de Amélie Nothomb, 'Cosmética del enemigo', un juego de espejos lleno de intensidad y riesgo formal protagonizado por Tomasz Kot y Athena Strates.

Ay, los peligros del exceso. Cuando Pedro Almodóvar se puso manos a la obra con la adaptación de 'Tarántula', la novela de Thierry Jonquet que sirvió de base para su extraordinaria 'La piel que habito', supo trasladar el universo de la obra original a su mundo. El director, uno de los cineastas con más personalidad del cine actual, no titubeó y fue capaz de transformar una historia ajena en una obra 100% personal. Brian De Palma, otro genio con sello propio y gusto por el exceso, también supo hacer propio lo ajeno en varias ocasiones. Pero no es sencillo manejar esos códigos y salir bien parado.

Maíllo, que este año celebra el décimo aniversario de su ópera prima, no escatima a la hora de plantear una historia retorcida y llena de revelaciones sorprendentes que, al contrario que a través de las páginas de una novela, nunca terminan de tornarse realmente perturbadoras. Los diálogos de los dos personajes se antojan interminables, forzados y tan desganados como sus interpretaciones. Tomasz Kot, que venía de la prestigiosa 'Cold War', no parece encontrarse cómodo con su rol. La que si lo consigue es su compañera de reparto, Athena Strates, tan difícil de soportar como su Texel Textor. Supongo que eso es un buen trabajo. Marta Nieto tampoco sale demasiado bien parado dando vida a Isabelle, personaje de vital importancia para la trama pero que parece más perdido que ninguno.

Hay algo en 'Cosmética del enemigo' que no termina de cuajar. Tal vez el guión, tal vez la localización o tal vez el punto de partida. Al igual que con la reciente 'Bajocero', partimos de una situación tan rocambolesca que uno se resiste a participar en el juego. La suspensión de incredulidad que exigen estas películas es más elevada que la que necesitaríamos para ver a los jinetes sobre las naves espaciales de la última entrega de 'Star Wars'. Sus desenlaces o los ases que puedan guardar en la manga únicamente logran amplificar esa desazón cuando llegan los títulos de crédito.

El amor perfecto, el enemigo perfecto

Al director y a sus guionistas (Cristina Clemente y Fernando Navarro) hay que agradecerles el cambio de roles (en la novela son dos hombres) y lo que conlleva la nueva situación, ofreciendo una adaptación algo más libre, con más localizaciones y mucho menos estática, aunque a fin de cuentas el resumen es el mismo: un duelo verbal entre dos personajes completamente opuestos. Este tipo de enfrentamiento, a veces voluntariamente teatral, otras de manera algo más accidental, nos ha dejado grandes duelos entre luz y oscuridad.

La historia avanza un poco a trompicones (algo que no tiene porque ser malo del todo en una historia tan esquizoide) hasta desembocar en una parte final con un desenlace altamente previsible y moderadamente satisfactorio, donde la obsesión por alcanzar la perfección pasará una inesperada factura a los personajes. El sociable y la sociópata (¿o será al revés?) mantienen un duelo que peca de sobrecarga de situaciones poco creíbles que al final no quedan del todo justificadas. Pero no pasa nada, Rodrigo Cortés también tropezó cuando intentó emular a De Palma en 'Luces rojas' y ahí sigue inmaculado todo nuestro respeto.

'Cosmética del enemigo' ha sido un éxito en Filmin, y eso sí que es motivo de celebración. La pionera plataforma española se ha marcado un gran tanto con un thriller del gusto del espectador acostumbrado a las emociones fuertes. No perderemos el hilo de un director que aún tiene mucho que decir y que ya tiene en marcha una nueva producción con Chloë Grace Moretz y Jack O'Connell como nuevos Bonnie y Clyde. Esperemos que su aproximación a Jeff Guinn salga mejor.