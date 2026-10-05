Tom Cruise se hunde como nunca antes en taquilla, y 'Verity' y 'La bola negra' aprovechan su fracaso para brillar

La última película lanzada por Warner antes de convertirse en Skydance tras su fusión con Paramount es la que mejor demuestra los problemas actuales de la antigua major: 'Digger' ha costado entre 125 y 180 millones de dólares, y en Estados Unidos ha entrado directa al puesto 5 de taquilla, mientras que en España se ha tenido que conformar con el 7. No es lo que pensaban que iba a pasar al unir a Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu, desde luego.

Digger que no la quiero

Ese es el gran titular que nos deja la taquilla de este fin de semana: 'Digger' no levanta cabeza y se conforma con 8 millones de dólares en la taquilla estadounidense (para un total mundial de unos 20 millones). Hará perder muchísimo dinero a Warner, que ha tenido que ver cómo una película mucho menor, 'Verity', se ha alzado con el primer puesto de taquilla superando con creces los 32 millones de dólares (para 62 millones en el global, superando ya su presupuesto de 40 millones).

En el puesto 2, aún perdiendo un 45,7% en su tercera semana, aguanta 'Resident Evil', que ya ha superado los 245 millones de dólares y es ya la tercera película de la saga en recaudación, con opciones de llegar a 314 millones y quitarle el puesto a 'El capítulo final'. Mientras tanto, le toca hacer frente a 'En el corazón de la bestia', en el top 3, que suma otros 11 millones y roza los 100 millones en todo el mundo, superando su presupuesto de 82 millones y con opciones a dar beneficios.

Pero para beneficios, los de A24 con 'Primetime': lo nuevo de Robert Pattinson costó 14,5 millones, lleva en todo el mundo más de 34 y en Estados Unidos aguanta en el top 4 como si nada. Ojalá pudiera decir lo mismo 'La isla olvidada', que pierde un decente 44,8% pero no evita que mundialmente llegue solo a los 38 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los fracasos más sonados de la historia de DreamWorks.

Casi todo el resto del top 10 son viejos conocidos: en el 7, 'Vengadores: Endgame - Encore', que ha ayudado a que la película supere ya a 'Avatar' en esta carrera de fondo; en el 9, 'Prácticamente magia 2', que vuelve a señalar el annus horribilis de Warner rozando, en sus últimos estertores, los 100 millones en todo el mundo (costó 75 millones); y en el 10, tras 10 semanas, 'Spider-man: Brand New Day', que se despide de la taquilla superando por los pelos los 2500 millones de dólares. No podría haber tenido mejor final.

¡Ah! En el 8 tenemos cine de Bollywood: la tercera y última entrega de la saga 'Drishyam' que se ha estrenado en 541 cines y tiene la segunda mejor media por sala del top 10. La semana que viene llega 'Your mother your mother your mother', que tiene el morbo de recuperar al equipo original que podría haber hecho 'Blade' en Marvel, y 'El precio de la red', la secuela de 'La red social' cuyo resultado en taquilla es aun una incógnita. Habra que ver su resultado mientras esperamos a que 'Whalefall' y 'Street Fighter' se lo repartan todo la semana siguiente.

En España nos tienen negros

¿Alguien lo dudaba? Por segunda semana consecutiva (y quedan unas cuantas, por lo que parece) 'La bola negra' se alza con el primer puesto de taquilla, demostrando que es todo un fenómeno: la gente habla de ella, quiere verla y el runrún de los Óscar la ha ayudado sobremanera. Es más, este fin de semana ha mejorado incluso el rendimiento de la semana pasada con 5,8 millones de euros recaudados. En solo 10 días suma más de 2 millones de espectadores y casi 15 millones en el total. Y sí, todo apunta a que acabará superando a 'Torrente Presidente'.

En el puesto 2 sigue aguantando Brad Pitt con 'En el corazón de la bestia', demostrando que en España somos muy de Pitt; y en el 3 hace lo propio 'Resident Evil'. Hay que irse hasta el top 4 para encontrar el primer estreno, 'Verity', que no repite el éxito de 'La asistenta' y se queda a medio gas, sin encontrar del todo su hueco en la taquilla hispana. Es lo mismo que le ha pasado, tristemente, a 'La isla olvidada', que, por lo menos, resiste en el top 5. Menos da una piedra (mágica), supongo.

Al menos no es 'Digger', que languidece en el puesto 7 con apenas 309.707 euros, incluso detrás de 'Vengadores: Endgame - Encore', en un resultado francamente lamentable e inesperado, el primer gran fracaso de Tom Cruise en 20 años (las últimas 'Misión imposible' no dieron beneficios pero no pueden considerarse fracasos tampoco). Cerrando la tabla tenemos 'Coyote vs ACME', que ha resistido a la perfección (de hecho, sería mágico verla superando a 'Digger' en un último estertor), 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' y 'La Odisea', que se despide así de la taquilla tras tres sorprendentes meses en ella.

Me cuesta creer que la semana que viene 'El precio de la red', 'Naza' o 'La otra madre' vayan a hacer pupita a 'La bola negra', pero nunca se sabe. Por si acaso, yo no apostaría contra Los Javis: este año han sacado bola blanca de manera continua. Y lo que les queda.

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