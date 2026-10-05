Robert Pattinson, 40 años, sobre 'Transformers' de Michael Bay: "La película definitiva de los 2000"

Robert Pattinson está teniendo un año de lujo. Tras 'El Drama' y 'La Odisea', ahora nos trae 'Primetime', la película de A24 en la que se recrea el programa 'To Catch a Predator' y Pattinson interpreta al presentador Chris Hansen. Como parte de la promoción, se ha dejado caer por las oficinas de Letterboxd, y nos ha dejado un par de sorpresas sobre sus películas imprescindibles.

El fin de una era

Pattinson y Lance Oppenheim, el director de 'Primetime' elaboraron para Letterboxd sus respectivas listas de películas que nunca pueden faltar, esas que ayudaron a definirles. Y en el listado encontramos recomendaciones cinéfilas de peso como 'Vanilla Sky', 'El precio del poder', 'Asesinos natos', 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Donnie Darko'.

Pattinson, en concreto, ha citado 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y 'La naranja mecánica' como dos de sus mayores influencias como actor. Aunque también ha incluido en la lista 'Transformers' de Michael Bay como la película que definió el cine de los 2000.

"Es la película definitiva de los 2000", sentenció Pattinson, explicando cómo 'Transformers' fue la culminación estética de una textura muy específica que se vio en el cine de esa década. "Es ese tipo de colores brillantes, saturados, muy lustroso. Culmina con 'Transformers, y un poco desapareció después".

"Transformers es puto increíble", añadió Oppenheim. Aunque una de las películas que más terminaron impactando a Pattinson, tanto a nivel personal como profesional ha sido 'Braveheart'. El actor confiesa que siempre ha querido hacer un discurso como el de Mel Gibson en la película, hasta que se terminó convirtiendo en una broma recurrente entre él y Oppenheim durante el rodaje de 'Primetime'.

"Braveheart', piensa en 'Braveheart'. Y yo tenía que descifrar lo que quería decir con eso. Me quedo sin dedos si tengo que empezar a contar", confesó Oppenheim.

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