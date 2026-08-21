Meses después de verse en cines, se estrena en Prime Video otra película donde Jason Statham revienta a villanos con un arma inusual

Por falta de oferta no va a ser para que los fans de Jason Statham se sientan decepcionados. La estrella de acción es tan productiva que se está dando el fascinante fenómeno de poder verle tanto en pantallas esta semana con ‘El motín’ (’Mutiny’) como ahora en plataformas con ‘Shelter: El protector’.

Protegiendo con violencia

Esta última película, dirigida por un veterano de la acción de escala media como Ric Roman Waugh (su múltiples películas con Gerard Butler sostienen su currículum), llega ahora al streaming a través de Amazon Prime Video. Lo hace meses después de un paso por cines discreto para lo que se espera de una estrella como Statham.

Viviendo confortablemente en el exilio desde hace años, un hombre alojado en un faro rescata a una niña de una terrible tormenta. El acto de misericordia se volverá el inicio de una persecución y escalada de violencia donde su destino y pasado turbulentos se entrelazan con el de la chica rescatada.

Con todos elementos, parece la enésima película de vemos al actor británico teniendo que proteger a una chica joven en peligro empleando sus portentosas habilidades para matar, e incluso algún artefacto inusual para dar muertes más espectaculares. Pero no es del todo así, porque en esta ocasión contamos con la increíble novedad de ver al actor portando una barba más larga.

Ironías aparte, la experiencia indistinguible de las últimas películas de Statham se ha vuelto a prueba de cualquier cineasta. Roman Waugh entra aquí como entra cualquier otro a cumplir con una plantilla que, al menos en el pasado, solía ser emocionante dentro de su infinidad de lugares comunes.

Es difícil colocar ‘Shelter: El protector’ en una escala personal del actor, porque hace todo dentro de lo esperable y sin chirriar. Ni mucho mejor que su producción media, ni tampoco mucho peor. Si eso para ti sigue sonando a planazo, tienes la tarde del domingo bien cubierta. Pero Statham debería trabajárselo un poco más si quiere ser el nuevo referente del cine de acción para padres.

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