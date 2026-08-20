"¿Dónde coño está Champiñón?". Esta actriz de 'La casa del dragón' está tan confusa como los fans desde que empezó la serie de HBO

Desde que se estrenó 'La casa de dragón', la serie de HBO ha probado ser divisiva entre los fans de George R.R. Martin. Sobre todo entre los que habían leído previamente 'Sangre y Fuego', que han notado muchos cambios en la adaptación, con giros de tuerca a ciertos personajes y otros tantos que ni siquiera parecen existir.

Dónde está, que yo lo vea

Gayle Rankin, quien interpreta a Alys Ríos en la serie, también está echando de menos a algunos de los personajes estrella del libro. Especialmente uno que es central para la narrativa: Champiñón.

Champiñón junto con Viserys I y Rhaenyra de pequeña

Si no estamos familiarizados con 'Sangre y Fuego', este nombre no nos va a decir demasiado. Pero dentro del universo de Martin, es un bufón de la corte que estuvo presente en el palacio desde el reinado de Viserys I, el padre de Rhaenyra y Aegon, y que se enteró de todos los salseos principales del momento. Todos los complots, intrigas, chismes y tejemanejes de la corte quedaron plasmados en 'El Testimonio de Champiñón', que sería transcrito por un escriba desconocido y aportó información clave a los historiadores posteriores de Westeros sobre lo que se cocía en el palacio real en estos días.

Eso sí, algunos testimonios de Champiñón fueron rebatidos posteriormente, especialmente porque el bufón apreciaba muchísimo a Rhaenyra. Pero la serie de HBO lo ha dejado fuera por completo, perdiendo a uno de los grandes testigos de la Danza de Dragones.

Rankin, quien se ha ido convirtiendo en una figura central en 'La casa del dragón' (y uno de los puntos fuertes de la última temporada, en mi opinión) leyó en su momento 'Fuego y Sangre' para prepararse el papel. Y desde luego le encantó cómo Champiñón retrataba a su personaje, "la Reina Bruja de Harrenhal".

"Lo encuentro muy emocionante. ¡Me encanta que se bañe en sangre de doncella! Encuentro toda esta sabiduría popular sobre ella [Alys Ríos] muy interesante, y nos dice mucho sobre la actitud de George R.R. Martin al respecto", dijo Rankin a The Hollywood Reporter. "Es una mujer poderosa y misteriosa, que tiene un misterio que la rodea. Creo que la serie realmente nos ha dado la oportunidad de mostrar cómo es el poder femenino de una manera diferente".

La manera en la que Champiñón describía a Alys fue uno de los elementos que más fascinaron a Rankin sobre el personaje. Así que, cuando llegó a la serie, su ausencia la chocó muchísimo: "¿Dónde coño está Champiñón?". Bueno, Alys Ríos quiere saberlo, y si es posible también conocerle. Y posiblemente no sea la única.

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