Hoy en Netflix una obra maestra del thriller criminal basada en uno de los casos criminales más famosos de la historia. Una película apasionante y perturbadora

No necesitas ver 'Zodiac' una segunda vez para acordarte de ella, pero sí que es cierto que puede ayudarte a apreciar hasta qué punto está construida al milímetro. David Fincher toma el caso real del asesino del Zodiaco y se olvida de convertirlo en el típico thriller de asesino en serie lleno de persecuciones, giros y respuestas fáciles.

En su lugar, construye una historia obsesiva sobre periodistas y policías que pasan años siguiendo pistas, revisando pruebas y tratando de identificar a un criminal que parece disfrutar dejando siempre una pieza más fuera de lugar. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. encabezan un reparto fantástico en una película que puede parecer pausada, pero que tiene una capacidad casi hipnótica para hacer que quieras seguir investigando junto a sus protagonistas.

La obsesión es el verdadero misterio

'Zodiac' toma como punto de partida uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos: el asesino del Zodiaco, un criminal que aterrorizó el área de la bahía de San Francisco a finales de los años 60 y que llegó a enviar cartas y mensajes cifrados a periódicos para jugar con la policía y con la opinión pública. Pero Fincher no utiliza todo esto como una excusa para construir un thriller convencional en el que cada pista nos acerca inevitablemente a una resolución. Al contrario, la película se recrea en la investigación, en los callejones sin salida y en el paso del tiempo.

De hecho, parte de su encanto está precisamente en la paciencia. Fincher se toma su tiempo para enseñarnos cómo un caso que inicialmente parece una investigación más termina convirtiéndose en una obsesión personal. Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), es un dibujante que trabaja en la prensa y que queda fascinado por el caso y empieza a investigar por su cuenta. Lo que comienza como curiosidad termina ocupando prácticamente toda su vida, mientras alrededor de él otros personajes también pagan un precio por no poder dejar atrás el misterio.

Y ahí entra uno de los grandes aciertos de la película, porque 'Zodiac' no trata únicamente sobre descubrir quién es el asesino, sino sobre lo que ocurre cuando una persona decide que necesita conocer la respuesta por encima de cualquier otra cosa. Graysmith va dejando de lado su trabajo, su familia y su propia tranquilidad mientras intenta encajar todas las piezas. La investigación deja de ser una misión y se convierte en una forma de vida, hasta el punto de que la película consigue que la verdadera amenaza no sea tanto el asesino como la obsesión que provoca.

Pero si hay algo que hace que 'Zodiac' siga funcionando tan bien es que Fincher entiende que la incertidumbre puede ser mucho más inquietante que una respuesta. La película no necesita convertir cada escena en un espectáculo ni recurrir a sustos fáciles: basta con mostrar cómo el caso se prolonga durante años y cómo la falta de respuestas empieza a consumir a quienes lo persiguen.

Es un thriller pausado, oscuro y extraordinariamente preciso que confía en la inteligencia del espectador y que demuestra que una buena investigación también puede ser fascinante cuando no tiene una resolución perfecta.

Está en Netflix.

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