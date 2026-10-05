"Odio a Keanu Reeves". El director de una película de culto de 1999 juró no trabajar jamás con la estrella de 'John Wick' y 'Matrix'

No hay prácticamente nada en el mundo que logre una reacción unánime, pero que Keanu Reeves cae muy bien a la gran mayoría sí que es algo innegable. Eso sí, en Hollywood hay un hater tan grande de Reeves que llegó a afirmar públicamente que lo odiaba y que nunca en la vida trabajaría con él. Ese dudoso honor pertenece al director Troy Duffy.

Duffy era un completo desconocido hasta el estreno en 1999 de 'Los elegidos' ('The Booncock Saints'), una película de culto protagonizada por Norman Reedus, Sean Patrick Flanery y Willem Dafoe. Pese a que en cines tuvo una repercusión limitada, 'Los elegidos' ganó mucha fama cuando se lanzó en formato doméstico, dando pie diez años después a una secuela que volvió a contar con Reedus y Flanery.

"Ma parece un imbécil"

Fue precisamente entre medias cuando Duffy hizo unas declaraciones incendiarias en el documental 'Overnight', en el cual se narraba cómo pasó de ser un camarero a un cineasta de Hollywood. Allí decía lo siguiente sobre el protagonista de 'Matrix' y 'John Wick':

Odio a Keanu Reeves. Me parece un imbécil. Jamás haré una película con él.

Por desgracia, Duffy no entra para nada en detalles al respecto, algo que tampoco ha hecho en años posteriores. Lo mismo sucede con otra afirmación en la misma línea hacia otro actor muy querido de Hollywood: "Creo que Ethan Hawke es un idiota sin talento".

Por cierto, que conste que no todo fue odio de Duffy hacia actores famosos en ese documental, pues también llegaba a afirmar que Mark Wahlberg era "el mejor actor que jamás haya visto". Al final cada cual tiene sus gustos, pero yo tengo bastante claro que tanto Reeves como, sobre todo, Hawke superan con creces a Wahlberg.

El propio Duffy habló el año pasado en su podcast sobre 'Overnight' tras años de silencio, afirmando que los directores Tony Montana y Mark Brian Smith contaron su historia, pero dejando multitud de información fuera que daba más contexto a lo que allí se muestra. Además, Duffy reconocía que en el documental "hay cosas que le dan vergüenza ajena", quizá en referencia a sus declaraciones sobre Reeves y Hawke.

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