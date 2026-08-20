'El patíbulo' es una serie extraordinaria sobre uno de los mayores fraudes de la historia británica: "Es Trainspotting ambientado en el siglo XVIII"

A veces se necesitan varios episodios para que una serie encuentre su personalidad, pero a 'El patíbulo' no le hace falta. Shane Meadows ('This is England') convierte una historia real sobre falsificadores de moneda en un drama de época extraño, divertido y muy desconcertante, donde los personajes hablan como si vivieran en el siglo XXI, aparecen Hombres Ciervo de la nada y la frontera entre lo histórico, lo surrealista y lo psicodélico se difumina constantemente. Puede que no sea para todo el mundo, pero es precisamente esa mezcla de humor, emoción y rareza la que la hace única.

Una historia del siglo XVIII

La serie está protagonizada por Michael Socha como David Hartley, un hombre que regresa a su pueblo natal de Yorkshire después de pasar un tiempo en Birmingham y hacerlo prácticamente al borde de la muerte. Tras la muerte de su padre, le reciben de una forma bastante fría, así que decide proponerle a su familia, amigos y vecinos un plan que podría cambiar sus vidas: ganar dinero falsificando monedas. El problema es que no estamos hablando de un pequeño delito, sino de una operación que terminaría considerándose como traición y que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores fraudes de la historia británica.

La mejor manera de entender qué clase de serie es esta es fijarse en los Hombres Ciervo, esas criaturas misteriosas que aparecen alrededor de David y que parecen tener algún tipo de conexión con el más allá. En cualquier otra ficción podrían ser seres sobrenaturales aterradores, pero aquí son algo completamente distinto: se comportan como si fueran colegas de David en el pub, hablan con él con absoluta normalidad, dicen auténticas incoherencias y hasta cuestionan la lógica de su propia existencia. Y esa misma sensación de anacronismo se extiende al resto de personajes, que hablan con una naturalidad contemporánea completamente alejada de lo que esperaríamos de un drama histórico.

El propio Meadows explicó en RadioTimes que se interesó por la historia después de ver la portada del libro en el que se basa, que le pareció una especie de "Trainspotting ambientado en el siglo XVIII". La comparación no termina de ser exacta, pero sí ayuda a entender sus intenciones. 'El patíbulo' se parece más a una 'This Is England' trasladada al siglo XVIII, especialmente por esas escenas de camaradería, amistad y vida cotidiana en las que los personajes simplemente están juntos, hablan y se divierten.

Ese tono tan particular también permite que la serie sea muy emotiva. A medida que pasamos tiempo con los personajes, empezamos a entenderlos y a preocuparnos por lo que les ocurre, especialmente por la relación entre David y Grace. Las interpretaciones de Michael Socha y Sophie McShera ayudan muchísimo a que esa parte funcione, porque la serie se toma su tiempo para mostrarnos a estos personajes en situaciones cotidianas antes de recordar que todos ellos están metidos en un plan delictivo que podría tener consecuencias enormes.

Ahora bien, el ritmo es probablemente su principal problema. Entendemos el propósito de los personajes, pero a cambio de un ritmo extremadamente pausado. Cuando terminan los episodios, da la sensación de que apenas hemos comenzado a rascar la superficie de la historia, pero el estilo de Meadows, la espectacular puesta en escena, la fantástica banda sonora y ese tono imposible de confundir con el de cualquier otra serie hacen que 'El patíbulo' sea una rareza que merece la pena descubrir.

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