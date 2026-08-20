Todos pensamos que el niño del final de 'Los últimos jedi' sería fundamental en el futuro de 'Star Wars'. Su historia acabó explicada en una enciclopedia de la saga

Aunque estéis en ese grupo de gente (muy ruidosa) que está convencida de que nunca se ha cometido una afrenta más grave al cine que 'Star Wars: Los últimos jedi' (2017), creo que todos podemos estar bastante de acuerdo en que la escena final de la película de Rian Johnson era bastante increíble. Y lo mejor de todo, abría puertas esperanzadoras en esa galaxia (muy, muy lejana) justo cuando más necesitaba airearse.

Sin embargo, con el cambio de rumbo en la franquicia que llegó después con 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (2019), la cosa se quedó ahí. Y nunca nos llegamos a enterar de quién era ese personaje que solo salió en una escena del Episodio VIII. Bueno, en el cine no volvió a salir pero los fans pueden encontrar una explicación en otro lugar oficial de la saga.

El niño perdido de 'Star Wars'

Como recordaréis, el sorprendente final de 'Los últimos jedi' nos mostraba a un niño, que había ayudado a Finn y Rose a escapar del casino, utilizando la Fuerza para recoger una escoba del suelo. Así fue cómo Johnson eligió mostrar que la Fuerza está en todos nosotros y que la galaxia nunca estará desprotegida mientras haya esperanza.

Después volvió J.J. Abrams, director de 'El despertar de la fuerza', que decidió tirar por tierra lo que había construido Johnson y continuó la saga 'Star Wars' haciendo su propia cosa, ignorando todo lo que pasó en el Episodio VIII. Incluyendo al crío. Pero si investigamos un poco podemos saber algo más sobre ese misterioso desenlace.

La respuesta se encuentra en el libro 'Star Wars: Los últimos jedi - El diccionario visual', una enciclopedia para los fans más fans de la franquicia donde podemos descubrir el nombre y más detalles del chaval. Se llama Temiri Blagg, proviene del planeta Contonica, un pobre huérfano de cuyos padres no se dice nada (aunque, si el personaje hubiera tenido más importancia en la saga, probablemente habría acabado siendo otro Skywalker) más allá de que le abandonaron en el casino como pago por sus deudas. El equivalente galáctico de dejarle "olvidado" en una gasolinera.

Según se cuenta en esa obra oficial, un alien llamado Bargwill Tomder le acogió bajo su brazo y dio trabajo al niño limpiando su establo junto con otros dos críos en similares circunstancias. Temirlan Blaev es el nombre del actor infantil que le dio cara (después ha participado en 'Killing Eve' y 'Small Axe') y seguramente creería que el personaje sería su salto a la fama, pero los responsables de la saga tenían otros planes.

De hecho, el joven intérprete comentó a IGN en su día que estaba convencido de que Rey iba a entrenar a su personaje, o ayudarle de alguna manera a desarrollar su potencial. Todos lo creímos, Temirlan, pero entonces Palpatine volvió de algún modo, y algo había que hacer.

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