Schwarzenegger (79 años), sobre cómo alcanzar el éxito: "Solo recuerda que no puedes subir esa escalera con las manos en los bolsillos"

Por supuesto, en Espinof siempre recordaremos a Arnold Schwarzenegger como ese monstruo del blockbuster de acción de los años 80 y 90. Pero su figura va mucho más allá: icono del culturismo, estrella de Hollywood y gobernador de California dos veces, ha construido una vida marcada por la disciplina, la ambición y el saber reinventarse. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, con la ayuda de otros, él no es de esos que comulgan con la idea del hombre hecho a sí mismo. ¿En segundo lugar? Tiene seis reglas.

Y es que además de todo lo mencionado antes, el actor de 'Conan' y 'The Terminator' ha demostrado en los últimos años ser un gran orador con un notable talento para los discursos motivacionales. Cuando lo invitan para esto, suele inspirar a su audiencia compartiendo sus "Seis Reglas del Éxito", en las que promueve la confianza en uno mismo, el trabajo duro, el enfoque sin miedo al fracaso, la capacidad de ignorar a los detractores y la importancia fundamental de aportar y devolver algo a la comunidad.

"Nunca quieres fracasar por no haber trabajado lo suficiente. Siempre creí en no dejar nada al azar"

Podríamos hablar de todas ellas, pero hoy en este tema prefiero quedarme con la quinta, "la más importante de todas: trabajar duro". "Nunca quieres fracasar por no haber trabajado lo suficiente. Nunca quise perder una competición o una elección por no trabajar lo bastante duro. Siempre creí en no dejar nada al azar", comentó en uno de sus discursos, recordando que no existe ninguna fórmula secreta ni atajo hacia el éxito si no se está dispuesto a poner el esfuerzo necesario… "Ted Turner solía decir: 'Acuéstate temprano, levántate temprano, trabaja como un demonio y haz publicidad'. Todos ustedes ya saben estas cosas, de lo contrario no estarían sentados aquí hoy. Solo recuerden: no se puede subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos".

Claro, que estas son las reglas de Schwarzenegger, que insiste en su charla en no dejarse llevar demasiado por las fiestas y sí en hincar los codos siempre y cuando se quiera alcanzar el éxito. Os corresponde a vosotros decidir si tomar nota de su consejo o no. Lo que está claro es que el bueno de Arnie, con 79 años recién cumplidos, se ha labrado una carrera que muy pocos imaginaban que pudiera llegar a tener cuando desembarco en Hollywood queriendo ser actor sin hablar bastante bien el idioma local, el inglés.

¿Y a Schwarzenegger cuándo lo volveremos a ver en cines? El actor planea regresar a varias de sus franquicias más míticas, con un proyecto para encarnar a 'King Conan' que suena bastante bien, pero antes de esto, este próximo 2 de diciembre, lo veremos de Papá Noel en 'The Man with the Bag', una comedia de acción navideña para Prime Video. Con Amazon también tiene pendiente The Kellys , un thriller policial de carácter familiar. Ambos largometrajes, eso sí, no llegarán a las salas e irán directos a streaming.

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