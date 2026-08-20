Esta película es un precioso homenaje a la poesía, la amistad y las segundas oportunidades. Está en streaming y es una historia inolvidable

Óscar Restrepo quería ser un gran poeta, pero la vida tenía otros planes para él. A sus años, su carrera literaria está muy lejos de lo que imaginaba y su existencia tampoco se parece demasiado a la que soñó cuando era joven. Sin embargo, 'Un poeta', la película de Simón Mesa Soto, no convierte su fracaso en un drama solemne, sino que encuentra el humor en la frustración de un hombre que se niega a aceptar que quizá nunca será quien quería ser.

Saber reírse del fracaso





'Un poeta' sigue a Óscar Restrepo, un hombre que lleva décadas intentando convertirse en un referente de la poesía colombiana sin haber conseguido realmente alcanzar el reconocimiento que siempre ha perseguido. Vive una existencia bastante gris y arrastra una sensación permanente de fracaso, pero la película no lo presenta como una víctima ni intenta convertirlo en un personaje ejemplar. Al contrario: Óscar es egoísta, ridículo, frustrante y hasta un poco insoportable. Y, precisamente por eso, también es humano.

La película encuentra un equilibrio muy particular entre la comedia y la tristeza. Hay momentos que provocan una sonrisa porque Óscar es un personaje absolutamente desastroso, pero detrás de muchas de esas situaciones hay una melancolía bastante profunda. Estamos viendo a alguien que se ha pasado media vida esperando que llegue el momento en el que los demás reconozcan su talento, mientras el mundo sigue avanzando sin él. Y lo interesante es que la película nunca se burla completamente de su protagonista: se ríe de él, sí, pero también entiende por qué necesita creer que todavía puede convertirse en la persona que siempre quiso ser.

Uno de los grandes aciertos de Simón Mesa Soto es la forma en la que retrata a Óscar sin convertirlo en un personaje convencional de una película de superación. No estamos ante el típico protagonista que descubre que nunca es demasiado tarde para perseguir sus sueños y consigue triunfar gracias a su esfuerzo. 'Un poeta' es bastante más incómoda y mucho más honesta. Porque quizá algunos sueños no están destinados a cumplirse, y aceptar esa posibilidad puede ser mucho más difícil que seguir persiguiéndolos.

Y justo en medio de todo esto aparece Yurlady, una adolescente a la que Óscar conoce y a la que empieza a enseñar poesía. Su relación introduce una nueva dimensión en la historia y permite que el protagonista encuentre una especie de propósito cuando ya parecía haber renunciado a él. Pero la película tampoco convierte este vínculo en una solución mágica para todos sus problemas.

A partir de ahí, la película acaba hablando de algo mucho más grande que la poesía. Habla de la necesidad de sentirse útil, de querer dejar alguna huella y de ese miedo que aparece cuando empezamos a pensar que quizá no vamos a conseguir nada de aquello que imaginábamos cuando éramos más jóvenes. Es una película sobre aquellos que se sienten fuera de lugar y sobre cómo, incluso cuando la vida no sale como esperábamos, todavía podemos encontrar pequeños motivos para seguir adelante.

Además, hay algo especialmente disfrutable en su tono y en su manera de contar la historia. 'Un poeta' no intenta explicarte constantemente qué tienes que sentir ni convertir cada escena en una lección. Confía en sus personajes, en los silencios y en esas situaciones cotidianas que pueden resultar cómicas y dolorosas al mismo tiempo. Es una película pequeña en apariencia, pero con bastante más fondo del que puede parecer.

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