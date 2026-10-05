Ben Affleck, sobre la IA en su último trabajo para Netflix: "Las películas donde escribes cosas y aparecen no creo que le vayan a importar una mierda a nadie nunca"

¿Te suena de algo Interpositive? No, no es una asociación de gente optimista, sino la empresa de IA creada por Ben Affleck, que acabó vendiendo a Netflix por 587 millones de dólares. En un Hollywood cada vez más dividido entre los que abrazan la tecnología como la solución a todo y los que piensan que la creación solo tiene sentido si hay siempre un ser humano detrás, ¿dónde creéis que se iba a posicionar la persona que ha ganado cientos de millones gracias a la IA?

Ben, quiero oir tu voz

Affleck ha afirmado que en su última película dirigida y guionizada para Netflix, 'Animales', ha utilizado IA a mansalva. Tanto, que en el evento de Bloomberg 'Screentime' anunció que no iba a decir exactamente dónde, lo que ha dejado a muchos con la ceja levantada, sobre todo teniendo en cuenta que la película es un thriller que parece callejero y humano, y no da lugar a la IA generativa que todos reconocemos rápidamente.

Tras la polémica, ha aclarado su uso de la IA en The Hollywood Reporter: "Es muy simple. No usaría algo que entrena o ha sido entrenado en ningún trabajo con copyright, o que sea una inteligencia creada en base a un compañero o alguien que admiro. Por eso creamos un set de datos propietarios, para que no tuviera que ser extractivo". Vamos, lo que viene siendo una IA ética, si es que tal cosa existe.

No estoy interesado en hacer películas donde escribes cosas y aparecen porque no creo que eso le vaya a importar una mierda a nadie nunca. No querría ser parte de ello si fuera así. Lo que intento hacer es, en realidad, incorporar esta tecnología a nuestro sector, a estas empresas que son signatarias de los sindicatos, que mantienen relaciones con la comunidad creativa y que no van a limitarse a incluirte en una película sin tu permiso y sin pagarte. No se puede decir lo mismo de muchas plataformas tecnológicas y otros espacios en los que no solo renunciamos a esta tecnología y permitimos que otros se apropien de ella y la dominen, para luego debilitarnos a nosotros mismos.

Dicho de otra manera: quiere facilitar el trabajo (o eso dice), pero no eliminar puestos, como la mayoría de empresarios afirman ahora. "Ya estoy incómodo con muchas de las maneras en las que algunas empresas de tecnología se comportan con la imagen y los parecidos, y siento que ahora mismo, como mi tesis, si le das esto a personas que hacen películas de verdad, vas a tener mejores resultados. Los tenemos, y los hemos tenido".

Y en Netflix es como "Eh, ¿quieres usar esto? ¿Quieres intentar esto?". Es un set de herramientas pequeño. No va de crear gente falsa o reemplazar a nadie, nunca. Es otra herramienta interesante, y si puedes verla o decir lo que es, la has arruinado. Como un mal efecto visual, como una mala actuación.

El 9 de octubre estaremos atentos intentando pillar la IA en su nueva película, pero Affleck advierte: "La verdad sobre la IA de la que la gente no habla es que está profunda y fundamentalmente limitada de muchas maneras. No es magia. No es súper inteligencia. No es consciente. Eso son chorradas. Y al final miraremos atrás y diremos '¿Os acordáis de cuando la gente decía que iba a ser Terminator y esas máquinas eran genios?'". A ver si nos reímos todos juntos en el futuro, Ben.

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