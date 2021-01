'Small Axe': una imperdible antología de Steve McQueen en Movistar+ que se presenta con el excelente 'El Mangrove'

De vez en cuando surgen propuestas televisivas difíciles de clasificar, por lo menos en los estándares que estamos acostumbrados. La de Steve McQueen ('Shame', '12 años de esclavitud') y BBC, que llega esta noche a Movistar+, es una clara muestra de ellos. ¿'Small Axe' es una serie? En el sentido estricto de que es una colección por entregas, sí. Pero más allá del medio, el corazón y el alma de esta sublime antología es puro cine.

Cinco películas de duración diversa (entre los 60 y los 130 minutos) son las que conforman esta antología con un propósito común: contar diversas experiencias de la comunidad negra en Reino Unido (de origen afrocaribeño, más concretamente). Las poco más de dos horas de 'El Mangrove', el primero de estos telefilmes, se encarga de meternos en faena presentando al mundo la propuesta y el resultado es inmejorable.

Coescrita por McQueen y Alastair Siddons, 'El Mangrove' cuanta la historia de la Marcha de los Manglares y el subsiguiente juicio a los nueve del Mangrove, un humilde restaurante londinense que acabó siendo centro neurálgico de la comunidad negra del barrio y que se ligó al movimiento de los Pantera Negra.

El juicio de los 9 del Mangrove

Así, el centro está en Frank Crichlow (Shaun Parkes, 'Lost in Space'), dueño del establecimiento, que ve cómo al poco de abrir se pone en el punto de mira de la policía, que inicia una campaña de acoso y derribo que propiciará dicha protesta liderada por Altheia Jones-LeCointe (Letitia Wright, 'Black Panther'), representante de las Panteras Negras británicas.

La tranquilidad con la que arranca esta primera entrega parece contrastar con la beligerante historia que se nos promete. McQueen dedica el primer acto de la película a imbuírnos en la vida inmigrante: en los sueños y esperanzas de este rincón de Notting Hill. Es deliberadamente inmersivo, y los marcados acentos de los personajes le da un plus a que realmente nos sintamos en esa Londres de 1968-1970.

Porque no estamos ante una mera colección de abusos policiales o episodios de racismo, ya que el cineasta no le interesa para nada que el mensaje sea el de "pegar negros está mal" o una mera lucha por los derechos civiles que tantas y tantas veces hemos visto a través de decenas de películas y series.

De hecho su estreno en Reino Unido este pasado otoño hizo que coincidiese en el tiempo con 'El juicio de los 7 de Chicago' de Aaron Sorkin, con la comparación inevitable por temática de protestas por derechos civiles. Más allá del tema de raza (que en la estadounidense es menor), la envergadura de los nueve del Mangrove es mucho más panorámica.

Un trabajo muy personal

McQueen explora en toda la antología (no solo en esta cinta) una cuestión de fondo: el de la imposición del modo de vida británico. Los inmigrantes son bien recibidos siempre y cuando se fundan con el resto y no sean "diferentes" ni transformen la zona. Molesta tanto el hecho de que el restaurante lo lleve un negro como el que no tengan fish and chips en el menú.

A un nivel técnico 'El Mangrove' es impecable. Ya no por lo habitual en BBC sino porque el cineasta logra fusionar con éxito el lenguaje cinematográfico, con una fotografía bella y unos planos potentes, con una narrativa que, si bien bebe mucho del séptimo arte es indudablemente televisiva. Destaca, además, una impresionante selección musical que forma parte intrínseca de la vida de estos personajes y de estas historias.

El resultado es que nos encontremos con un telefilme tan apasionado como sobrecogedor que es una excelente carta de presentación de esta antología. El resto de entregas, aun con una calidad similar (por lo menos las que he visto), son un interesante cambio de tercio. Por ejemplo, 'Lovers Rock' nos presenta una preciosa noche de fiesta, romance y sexualidad desbordante. En 'Rojo blanco y azul', John Boyega se hará policía en una película tan íntima como potente.

En definitiva, 'Small Axe' es un proyecto pasional de un un McQueen a quien esto que narra le toca muy de cerca, desprendiendo algo suyo en cada una de estas películas. Un trabajo espléndido, íntimo y contundente que se posiciona desde ya como una de las mejores series (o películas) que podremos ver este 2021.