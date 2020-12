Las 19 mejores películas de Netflix, Amazon, HBO, Disney+, Movistar+ y Filmin estrenadas en 2020

Estamos a punto de dejar atrás 2020, un año en el que las plataformas de streaming han tenido una importancia mucho mayor de lo habitual en lo referente a los estrenos de cine. Por ello, continúo mi repaso a lo más destacado de estos últimos 12 meses tras una primera parada en el cine de acción con las 19 mejores películas que Netflix, Amazon, HBO, Disney+, Movistar+ y Filmin han estrenado en España a lo largo de 2020 -ojo, las que se hayan visto solamente en festivales online no cuentan-, por lo que hay espacio tanto para producciones originales como para aquellas que no lo son realmente.

'Borat, película film secuela' (Amazon)

Inferior a su predecesora y con un objetivo más claro que no siempre casa del todo con el personaje que nos conquistó muchos años atrás, pero también una cinta con varias escenas inolvidables -algunas divertidísimas, pero otra casi te hiela la sangre- y el descubrimiento de una Maria Bakalova que está prácticamente al mismo nivel, puede que mejor por momentos, que Sacha Baron Cohen.

'Caja ajena' (Netflix)

Un efectivo cruce entre cine de terror y crítica social que quizá no presente grandes novedades, pero sabe cómo navegar a través de los temas que propone para que su impacto en el espectador sea mucho mayor al de otras producciones en la misma línea. Todo ello con un ajustado metraje en el que nada sobra y que nos deja algunos instantes de lo más poderosos.

'Da 5 Bloods: Hermanos de armas' (Netflix)

Algo descompensada pero con mucha fuerza. El último trabajo de Spike Lee hasta la fecha reivindicaba la importancia de los soldados afroamericanos en Vietnam proponiendo al mismo tiempo una peculiar aventura en busca de un tesoro oculto. No falta al esperado ataque a Donald Trump, pero si algo destaca por encima de todo aquí es la arrolladora interpretación de Delroy Lindo.

'Daniel no es real' (Movistar)

Una excelente película de terror que parte de una sencilla pero efectiva premisa para luego ampliar de forma incansable su mitología. Y hace todo esto apostando por un enfoque sencillo, explorando la figura del doppelgänger para ir mostrando el particular descenso a los infiernos del personaje interpretado por Patrick Schwarzenegger.

'Diamantes en bruto' (Netflix)

Una propuesta cruda y arrolladora de los hermanos Safdie -ojo al tratamiento de la puesta en escena, totalmente en la línea de las sensaciones que busca provocar en el espectador-, quienes encuentran un aliado de lujo en un sensacional Adam Sandler. Además, es una propuesta que no deja de ir más en su uso de la tensión, manteniendo en todo momento al espectador al borde su butaca, o sofá en el caso de España, ya que aquí se estrenó en Netflix pese a no ser realmente un original de la plataforma.

'El juicio de los 7 de Chicago' (Netflix)

Se perfilaba como la principal baza de Paramount para los Óscar antes de que decidiera vender la película a Netflix por el estado actual de las salas. El segundo largometraje de Aaron Sorkin está mejor escrito -su estructura trae a la mente la de 'La red social'- que dirigido -ahí se nota que Sorkin está lejos de ser David Fincher- y se apoya en un reparto de lujo en el que todos ellos tienen la oportunidad de brillar en un momento u otro.

'Encurtido en el tiempo' (HBO)

Una comedia de ciencia-ficción con bastante encanto en la que Seth Rogen cumple con nota por partida doble. Una cinta que explora la importancia de la familia y que juega muy bien con el contraste por el despertar en nuestro tiempo de una persona que nació hace más de 100 años y que ha perdido ya a todos sus seres queridos.

'Estoy pensando en dejarlo' (Netflix)

De Charlie Kaufman uno no podía esperar una película convencional y no es el caso, aunque quizá sea su película más accesible pese a que en el tramo final quizá se complica de más. Hasta entonces, Kaufman había usado la novela original de Ian Reid para realizar un fascinante estudio de personajes a través de una relación que hace aguas sin que ella se termine de decidir a dar el paso. Todo su reparto está muy bien, pero es que no sé qué hemos hecho para merecernos a alguien con el talento de Jessie Buckley, cuya aportación es casi tan importante como la del propio Kaufman.

'Guns Akimbo' (Amazon)

Un pasatiempo desatado que mezcla lo cómico y la acción con bastante soltura. Además, sabe cómo sacar partido a su clara naturaleza excesiva tanto para sus fases más divertidas como para aquellos momentos en los que la explosiva acción pasa a primer plano. Además, se ve beneficiada tanto por el buen trabajo por separado de Daniel Radcliffe y Samara Weaving como por la química que tienen ambos intérpretes.

'Hamilton' (Disney+)

No deja de ser un poco trampa calificar como película lo que no deja de ser teatro grabado. Sí, con pequeños retoques y usando imágenes de varias funciones, pero sigue siendo eso. Sin embargo, voy a aprovechar que se vendió así desde el primer momento para destacar esta monumental obra de Lin-Manuel Miranda sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el cual es retratado de forma certera y sin compasión hacia los múltiples errores que cometió a lo largo de su vida.

'Historia de lo oculto' (Filmin)

Un singular híbrido entre thriller político y cine de terror con una cuidada puesta en escena del debutante Cristian Ponce, quien sabe manejar muy bien una propuesta aparentemente sencilla en lo formal pero que requiere de un delicado equilibrio para mantener hipnotizado al espectador y que la historia que propone no se venga abajo.

'Historias lamentables' (Amazon)

La comedia del año para quien esto escribe. Una nueva demostración de la capacidad de Javier Fesser para construir un universo propio plagado de personajes muy peculiares. Además, logra evitar los problemas habituales de las películas divididas en diferentes episodios, tocando techo con la que cierra la función, con la que he reído como pocas veces en este 2020 para el olvido.

'La estafa' (HBO)

Un apasionante acercando a un llamativo caso real que se apoya en una sensacional interpretación de Hugh Jackman, a mi juicio la mejor de su dilatada carrera, pero sin cometer el error de supeditarlo todo a su lucimiento personal. Es cierto que todo va girando cada vez más a su alrededor, pero porque es la evolución lógica de la historia y mostrando ninguna piedad sacando al descubierto la doble moral de su protagonista.

'La madre del blues' (Netflix)

Va a pasar a la historia por ser la última película protagonizada por Chadwick Boseman y a nadie debería sorprenderle si acaba ganando un Óscar por su intenso trabajo aquí, pero que eso no nos haga olvidarnos de la también excelente actuación de Viola Davis o de cómo se utiliza la grabación de un disco de música real para explorar lo que conllevaba ser un afroamericano en Estados Unidos en los años 20.

'Los hermanos Willoughby' (Netflix)

Otro triunfo de Netflix dentro del cine de animación tras la maravillosa 'Klaus'. Una entretenida aventura de corte familiar pero con mucha personalidad que sabe cómo hacer que la diversión sea una prolongación de los propios personajes en lugar de recurrir al camino fácil. Es cierto que la moraleja que transmite no es nada del otro mundo, pero se llega a ella con sencillez y de forma coherente con todo lo que hemos visto antes.

'Mank' (Netflix)

Un proyecto muy querido por David Fincher, ya que parte de un guion escrito por su padre antes de fallecer, que a la postre es lo menos conseguido de la función. Y es que la puesta en escena está cuidadísima intentando acercar la película tanto al cine de Hollywood de la época en la que transcurre como a 'Ciudadano Kane' en particular, y ojo a la asombrosa interpretación de Gary Oldman, una de las mejores de toda su carrera sin lugar a dudas.

'Más allá de la luna' (Netflix)

Quizá esperaba un poco más de este musical animado con mucha personalidad visual que explora las dificultades para lidiar con la pérdida acercándose bastante a ciertas formas habituales en los Clásicos Disney. Y lo hace sabiendo combinar su lado más emocionante con su faceta de entretenimiento familiar, pero hay ciertos detalles de su guion que no terminan de funcionar del todo.

'Soul (Disney+)

La nueva película de Pixar una joya, una cinta que explora qué es lo que nos lleva a ser lo que somos a través. En ella se echa mano a menudo de los contrastes con un guion impecable, una animación sobresaliente (y bastante variada además, no teniendo problema en recurrir con mucho acierto a la sencillez cuando la ocasión lo requiere) y un acertadísimo equilibrio entre drama, comedia y aventura.

'Sound of Metal' (Amazon)

Una de las grandes sorpresas de finales de año, ya que podría haber sido perfectamente una cinta sometida a la intensidad de la actuación de un sobresaliente Riz Ahmed, pero a la hora de la verdad es una inteligente exploración de cómo su sordera le aísla del mundo, recurriendo para ello a una magistral utilización del sonido y contando con más personajes estimulantes a lo largo de su metraje.