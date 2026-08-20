La otra traición del final de 'La casa del dragón' es tan obvia que hasta su showunner se extraña de que haya dudas: "Nunca ha tenido interés en esta guerra"

El final de la temporada 3 de 'La casa del dragón' bien podría haberse titulado "Todo lo que puede salir mal sale mal" en lo que vemos el catastrófico resultado de la batalla de Ladera, cuyos prolegómenos han ocupado gran parte de esta entrega de la serie. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

De entre todo lo que pasa a lo largo del episodio vemos cómo efectivamente se consuman un par de traiciones en el bando de los negros, tal como se veía venir en escenas sueltas. Los lectores ya sabíamos que el tema de las Semillas de dragón se torcía bastante porque no siempre es buena idea ir repartiendo dragones como caramelos.

Martillo blanco

De esta manera, aquí hemos visto la traición de dos de estos nuevos jinetes: Ulf el Blanco (Tom Bennet) y Hugh Martillo (Kieran Bew). Mientras que la del primero se ha ido plantando muchas más semillas (siempre se le mostraba díscolo en todas sus interacciones con Rhaenyra, Daemon y demás), la del segundo parece no haber sido captada por un buen sector de espectadores.

Tanto es así que Ryan Condal ha tenido que confirmar que, efectivamente, Hugh Martillo también ha cometido traición. Preguntado por eso, el showrunner de la serie se mostraba hasta sorprendido de que la gente no haya captado que lo que hace el personaje interpretado por Bew supone una traición efectiva a Rhaenyra:

«¿Acaso Hugh no traicionó a Rhaenyra al desobedecer sus órdenes, abandonar su puesto en Desembarco del Rey, aparecer en una guerra en la que no estaba invitado, aparcar su dragón y rechazar ayudar cuando todo se fue al infierno? La traición de Ulf pareció más intensa debido a las consecuencias directas que tuvo, pero no debemos subestimar la de Hugh. A simple vista, Hugh puede parecer mucho más horado que Ulf, pero este hombre solo se mueve por interés propio. Nunca ha tenido interés en esta guerra o en la reclamación de Rhaenyra más allá de lo que encajase con sus ambiciones. Ya hora una de las dos cosas por las que se preocupaba (su mujer) es víctima de guerra.»

Una respuesta que bien podría haber tenido una versión más corta y menos diplomática tipo "¿qué serie estáis viendo?" Es verdad, eso sí, que las intenciones de Hugh hacia esta dirección nunca se presentan de modo absolutamente claro pero, como podemos comprobar, a poco que veamos la serie sin el móvil en la mano, sí que se produce esta traición. Solo que no acompañó a Ulf tal como lo hizo en el libro.

De hecho, atención porque en el texto, Hugh Martillo tiene ciertos delirios de grandeza y su traición va más allá del cambio de bando. El jinete se postulará a rey de los Siete Reinos gracias a una presunta profecía. Algo que si bien le hizo ganar apoyo de la soldadesca supuso la quiebra con el otro bando de la guerra, los verdes. ¿Incluirá esta trama Condal en la temporada 4? Habrá que esperar para saberlo.

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