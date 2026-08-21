El creador de 'Linternas' tiene una condición para seguir adelante con la temporada 2: "La contaremos de una forma ligeramente diferente"

El nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran acaba de sumar una de sus piezas más importantes con 'Linternas', una serie que ha decidido alejarse del espectáculo cósmico habitual de los Linternas Verdes para apostar por un thriller mucho más íntimo, detectivesco y centrado en sus personajes.

La ficción protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler ha teenido una acogida inmejorable y, aunque el futuro del Universo DC atraviesa cierta incertidumbre por la posible fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount, sus responsables no parecen estar pensando demasiado en ello. De hecho, la segunda temporada de 'Linternas' ya ha comenzado a tomar forma, aunque todavía hay un pequeño detalle que tendrá que resolverse antes de que pueda recibir luz verde.

Mejor tenerlo todo atado

Chris Mundy, showrunner de 'Linternas', ha confirmado que el equipo creativo ya está trabajando en la historia de una hipotética segunda temporada junto a Christopher Cantwell, cocreador de 'Halt and Catch Fire', que se espera que se incorpore al equipo de la serie como co-showrunner. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Mundy explicó que el desarrollo se encuentra todavía en una fase muy temprana. "Estamos en la fase de desarrollo de la historia. Llevamos unas seis semanas planificando la temporada y pronto hablaremos con el equipo", aclaró.

Eso sí, que la segunda temporada llegue a producirse no depende únicamente de los planes de sus responsables. Aunque Mundy y el resto del equipo parecen tener ganas de continuar explorando este rincón del Universo DC, la decisión definitiva estará condicionada por la respuesta del público. El propio showrunner reconoce que la primera temporada tenía que funcionar por sí misma antes de pensar en continuar y que ahora toca esperar para comprobar si los espectadores quieren regresar junto a John Stewart y Hal Jordan.

"Nos sentimos satisfechos de haber contado bien la historia en la primera temporada. La cuestión es si la segunda interesará al público. Ya veremos. Espero que sí. Si es así, podremos hacer otra. La contaremos de una forma ligeramente diferente, para que resulte novedosa, con personajes que el público conoce y aprecia".

Hay motivos para pensar que 'Linternas' podría tener bastante margen para continuar. La serie reúne a nombres como Tom King, que desarrolló la idea original con un enfoque inspirado en 'True Detective', Damon Lindelof y el propio Mundy, además de contar con la química entre Aaron Pierre y Kyle Chandler como uno de sus principales atractivos. Pero quizá lo más importante de cara al futuro sea la libertad creativa que sus responsables han tenido para contar esta historia sin estar constantemente pendientes de las próximas piezas del Universo DC.

Y en eso James Gunn parece haber jugado un papel importante. Mundy explicó que, durante la producción de la serie, Gunn estaba completamente centrado en 'Superman' y que esa situación permitió al equipo trabajar con bastante autonomía.

"Al principio, James estaba trabajando en Superman. Estaba en el meollo del asunto, en primera línea. Así que, aunque venía para asuntos de alto nivel, confiaba bastante en nosotros, y tuvo la gentileza de hacerlo, mientras rodaba su gigantesca película".

De hecho, esa independencia también se extendió a la futura aparición de John Stewart en 'Man of Tomorrow'. Aunque el equipo sabía que tenía que dejar al personaje preparado para continuar su historia, Gunn no les marcó un destino concreto al que tuvieran que llegar.

"Sabíamos que íbamos a ayudar a John a salir adelante, pero no había un punto concreto de la historia al que tuviéramos que dirigirlo. Por un lado, eso lo hace más inquietante porque podría ser cualquier cosa, pero al mismo tiempo, no nos vimos obligados a encajar en nada en absoluto".

En Espinof | El misterio del anillo de 'Linternas' se ha resuelto antes casi de comenzar. Ahora la pregunta es cómo ha ocurrido

En Espinof | Los creadores de 'Linternas' comentan la decisión más importante que tomaron en la serie de HBO: "Queremos que el público se sienta triste y se enfade"