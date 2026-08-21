'Yellowjackets' está preparada para desenterrar los secretos que llevan años atormentando a sus protagonistas. La última temporada ya tiene fecha de estreno

Desde que se estrenó en 2021, 'Yellowjackets' lleva varias temporadas demostrando que sabe convertir el misterio en una auténtica adicción y no tiene ningún interés en ponérselo fácil a sus espectadores. La ficción de Paramount+ regresará con una cuarta temporada que será también la última, poniendo punto final a la historia de las supervivientes del accidente aéreo y a todos los secretos que han ido acumulando desde entonces.

La nueva tanda de episodios de la ficción creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson llegará después de una tercera temporada que se convirtió en la más vista de la serie hasta la fecha y que dejó además el episodio final más visto de toda su historia.

Las últimas preguntas por responder

La cuarta y última temporada de 'Yellowjackets' se estrenará el 20 de noviembre en Paramount+ con el plan premium, poniendo así fecha al regreso de una de las series más aclamadas de la plataforma -en España se podrá ver próximamente en Movistar Plus, como hasta ahora-. La ficción volverá a combinar sus dos líneas temporales para continuar explorando tanto lo que ocurrió con las jóvenes supervivientes tras el accidente como las consecuencias que aquellos acontecimientos siguen teniendo en sus vidas adultas.

La descripción oficial de esta última temporada adelanta que la historia se complicará todavía más:

"Mientras los supervivientes se apresuran a enterrar sus pecados antes de que llegue el rescate y un antiguo amor regresa a la ciudad con sus propios planes, resulta que no todos los regresos son alegres, y este les va a doler".

El reparto de la cuarta temporada volverá a contar con Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya y Jenna Burgess, además de Hilary Swank. La presencia de los dos repartos, el adulto y el adolescente, seguirá siendo uno de los grandes atractivos de una serie que ha convertido el salto temporal en una de sus principales señas de identidad.

Ashley Lyle y Bart Nickerson, creadores de la serie, seguirán además trabajando con Paramount gracias al acuerdo general que firmaron con Paramount Television Studios a principios de este año. Ambos ejercen como showrunners y productores ejecutivos de 'Yellowjackets', mientras que Drew Comins, de Creative Engine, también participa como productor ejecutivo junto con Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa y Julia Bicknell. Lionsgate Television es el estudio encargado de producir la serie y Paramount Global Content Distribution se ocupa de su distribución.

Por otro lado, hay que recordar que el regreso llega además en un momento especialmente dulce para 'Yellowjackets'. Según Paramount, la tercera temporada fue la más vista de la historia de la ficción y su episodio final se convirtió en el más visto de toda la serie. Además, el fenómeno también se ha reflejado en los premios, porque la ficción acumula 10 nominaciones a los Emmy, incluidas nominaciones consecutivas a mejor drama y mejor actriz de drama para Melanie Lynskey. Ahora queda por descubrir si su última temporada estará a la altura de todo lo que ha construido hasta ahora.

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