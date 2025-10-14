HOY SE HABLA DE

'Yellowjackets' acabará en la temporada 4. Los creadores de la serie explican por qué la estupenda serie llega a su final

Ashley Lyle y Bart Nickerson aseguran que la historia ya les estaba pidiendo un cierre

Yellowjackets
Y se acabó. O bueno, más bien se acabará. En medio de los fastos de la New York Comic Con nos enteramos de que la temporada 4 de 'Yellowjackets' será la última. Así lo han comunicado los creadores de la estupenda serie de terror y misterio sobrenatural a través de sus redes sociales. Original de Showtime, en España se puede ver vía Movistar Plus+

«Siempre supimos que habría un momento en el que la historia nos diría que quiere terminar», escriben Ashley Lyle y Bart Nickerson en una publicación en Instagram, «y creemos que nuestro trabajo —y responsabilidad— es escuchar.» De esta manera, parece que dejan claro que la decisión de acabar la serie es una decisión creativa.

Un final que se veía venir

Y, la verdad sea dicha, en cierto sentido la serie sí que se veía que se estaba encaminando hacia la recta final. Entre otras cosas porque más allá de algunos de los giros en ambas líneas temporales, sí que se notaba un desequilibrio entre pasado y presente en el que se veía que los cartuchos se iban ya agotando. Todo esto dentro de lo que todavía era una calidad envidiable.

Por otro lado, la finalización de 'Yellowjackets' también tiene sentido dentro del panorama de cambios que está habiendo en Paramount tras la fusión con Skydance (y ahora se encuentran en plena persecución de Warner), que ha renovado el organigrama, incluyendo los responsables de la ficción televisiva. Esto ha llevado a un cambio de ciclo en la programación de Showtime.

Para muestra lo que ha pasado hace poco con Dexter y la cancelación de 'Original Sin' en favor de la renovación de 'Resurrection' (de la que tengo pendiente de hablar pero me está gustando bastante). El canal renovó el pasado mayo tanto 'Yellowjackets' como 'The Chi'. Esta última por una temporada 8... que también será la última, valga la redundancia, según se supo hace apenas unos días.

«Sé, por el bien de nuestra historia y nuestros personajes, que es lo correcto», aseguraba la creadora Lena Waithe en su comunicado. Un comunicado que, como veis, coincide en ese dejar claro que es una decisión creativa. Y es que viendo las coincidencias parece que desde Paramount están con una limpieza de casa llegando a un acuerdo con los creadores para que no sea tanto una cancelación, sino un final.

