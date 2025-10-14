Warner Bros está en problemas y la adquisición de Paramount empieza a ser uno de ellos. El estudio de Zaslav rechaza la primera oferta de compra

Pese a estar viviendo un 2025 que ha revigorizado la taquilla de la compañía, Warner Bros Discovery no está pasando por el mejor momento. La compañía tuvo importantes pérdidas en 2024, el pasado informe trimestral actualizaba su deuda a 34.000 millones de dólares y llevamos un tiempo viendo a David Zaslav tomar decisiones cuestionables, como constantes rebrandings de su servicio de streaming o la cancelación de películas que ya están realizadas por ahorrarse un pico en impuestos.

Ahora, parece que también está sumergida en su propio 'Succession', con Paramount buscando adquirir la compañía en una primera oferta que ha sido rechazada por ser demasiado baja. Paramount ofrecía 20 dólares por acción (actualmente valen 17 que le ponen en un valor total en el mercado de 42.300 millones de dólares), pero según reporta Bloomberg, Zaslav cree que cada acción vale al menos 30 dólares.

David Zaslav en 2023. Fuente: New York Times Events (Youtube)

No es la primera vez que este tema se pone sobre la mesa. En 2023 ya se estaba hablando de una fusión en un intento de combinar fuerzas tras un año que solo habían salvado 'Barbie' y 'Misión Imposible' respectivamente. En aquel momento Zaslav parecía a la cabeza de las negociaciones y Bob Balkish era el CEO de Paramount. La situación ahora ha cambiado, con David Ellison como nuevo mandamás de Paramount y Zaslav siendo cortejado para la adquisición.

Ellison viene además de apenas cerrar la propia compra de Paramount. El magnate del software y fundador de Skydance puso su ojo en 2024 en la fusión que hoy se ha convertido en Paramount Skydance, y se ha mantenido hasta ahora misterioso sobre sus planes de adquirir Warner. Esta primera oferta se reporta como tantear las aguas, pero de momento Zazlav no parece tan desesperado por vender su compañía.

De realizarse, la adquisición crearía un mastodonte mediático mejor posicionado en esta cambiante era del streaming, y una consecuencia probable sería la creación de un servicio que combine el actual HBO Max y Paramount+. Hasta que eso ocurra Zaslav tiene sus propios planes con Warner Bros Discovery, que son separarla en dos entidades, la de la televisión por cable y la de streaming y sus estudios, en un intento de minimizar la deuda y devolver el prestigio a las producciones originales de HBO.

Imagen: Warner Bros Studios

En Espinof | Max cambia de rumbo, otra vez. La plataforma de Warner quiere volver a primar la calidad a la cantidad

En Espinof | Warner celebra el exitazo de 'Superman' y promete un futuro brillante para el nuevo Universo DC: "Todo parte de un ambicioso plan de 10 años"