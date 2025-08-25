Terremoto en 'Dexter'. 'Original Sin' es cancelada a pesar de ser renovada por una temporada 2 y el futuro de la franquicia está en el limbo

Ojo porque se avecinan nuevamente cambios en las series de 'Dexter'. Al parecer, el canal Showtime ha cancelado 'Dexter: Original Sin' a pesar de haber sido inicialmente renovada por una temporada 2. Los esfuerzos de la saga se van a centrar en 'Dexter: Resurrection', la secuela de 'New Blood', en la que estarían trabajando ya en una temporada 2.

A pesar de haberse anunciado el pasado mes de abril, fuentes señalan a medios como Variety que la sala de guion de la temporada 2 de 'Original Sin' no llegó a abrirse y el equipo comandado por el showrunner Clyde Phillips habría sido trasladado a la de una probable (desde Paramount no han dado todavía luz verde oficial) segunda temporada de 'Resurrection'.

Paramountando cambios

Este terremoto llega en un momento de cambios en Paramount tras la fusión con Skydance, por lo que ha habido todo cúmulo de cambios en los despachos que ha hecho, sin duda, que se replanteen los proyectos pendientes cara al futuro tanto de la cadena como de la plataforma y resto de canales de la empresa. Esto ha incluido la salida de Chris McCarthy, co-CEO de Paramount Global, principal impulsor de la expansión de la franquicia del psicópata.

Esto, en definitiva, arroja grandes dudas sobre la continuidad de la franquicia. Si bien les están funcionando las series, desde Paramount están en un momento delicado en el que prima cierta frugalidad y contener un poco los presupuestos para la ficción. De momento, 'Original Sin' y su futuro está en el aire, con el resto de series anunciadas también en una suerte de limbo de desarrollo.

No es la primera vez, desde luego, que hay un cambio de planes con las series ya emitidas de 'Dexter'. Recordemos que la ya estrenada (al menos en Estados Unidos, en SkyShowtime llega el 12 de septiembre) 'Resurrection' fue una suerte de transformación de la anunciada temporada 2 de 'New Blood' con Michael C. Hall de nuevo a bordo.

Esto insinúa, de algún modo, que puede que la "cancelación" de 'Original Sin' pueda derivar en una nueva precuela. Claro, habría que ver cómo se las ingenian para ello (¿una precuela con el "Ice Truck Killer"?)... o podrían poner los esfuerzos en la ya anunciada precuela sobre el Trinity Killer.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025