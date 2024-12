"Está en espera". El villano más escalofriante de 'Dexter' prepara su regreso con una nueva precuela y ya sabemos sus primeros detalles

De entre todos los villanos que ha tenido a lo largo de las ocho temporadas de 'Dexter', sin duda el más recordado y el que más escalofríos produce fue el Trinity Killer. El asesino encarnado por John Lithgow se hizo tal hueco en el lore de psicópatas televisivos que tuvo su leve regreso en la secuela 'New Blood'... y no será la última vez que le veamos.

Como ya sabéis, una de las prioridades del canal de cable premium Showtime (y por extensión de su socia Paramount+) es potenciar 'Dexter' como franquicia y entre los próximos proyectos no solo está 'Dexter: Resurrection', con el regreso de Michael C. Hall tras los eventos de 'New Blood'. También se encuentra la precuela que contará los orígenes de Arthur Mitchell, el asesino de la trinidad.

Un spin-off que ahora mismo está en espera. Así lo ha asegurado Clyde Phillips, el jefe máximo de la franquicia y cocreador de la precuela. El guionista y productor confirma que el proyecto sigue vivo, está ya escrito, pero está en un segundo plano debido a que de momento se están centrando tanto en la recién estrenada 'Dexter: Original Sin' (que llega en enero a SkyShowtime) como en 'Dexter: Resurrection', que llegará el próximo verano.

Así que todo apunta a que el origen de Trinity Killer sería lo siguiente. Al menos así se deduce de las declaraciones de Phillips en Deadline:

«Escribimos toda la serie del Trinity Killer. En este momento, está en espera. John Lithgow ha acordado ser la voz de su versión joven al igual que Michael Hall lo está haciendo por [Original Sin]. Está esa y estamos haciendo otra serie con Michael C. Hall [Resurrection]. Escribimos mientras rodábamos Original Sin, así que bastante ocupados. Empezamos a rodar [Resurrection] en enero y se emitirá en junio de 2025.»

Como veis la idea es que regrese Lithgow para narrar la serie, todavía sin título. Phillips y Scott Reynolds, guionista veterano de 'Dexter', son los cocreadores de una precuela que se sumergirá en la historia de Arthur. Historia de la que vimos pinceladas durante la temporada 4 de la serie original.

