El final de 'Dexter: New Blood' explicado por su showrunner: "era una oportunidad rara de redimir la serie y dar a la audiencia el respeto que merece"

Pocos finales de series se me ocurren tan polémicos y odiados como el de 'Dexter'. Ni siquiera el de 'Juego de Tronos' que no fue santo de devoción de muchos dejó con peor sabor de boca que el de la serie protagonizada por Michael C. Hall. Por eso la promesa de Clyde Phillips de hacer un nuevo final para el personaje en una nueva serie, fue muy tenida en cuenta.

Aun recelosos al comienzo, 'Dexter: New Blood' ha ido in crescendo en su emisión (en Showtime en USA, Movistar+ en España) hasta firmar un final, evidentemente mejor, y que daba el adiós definitivo a las andanzas del asesino en serie. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

Clyde Phillips, el showrunner de esta nueva serie, ha asegurado estar satisfecho con el final que le han dado al personaje creado por Jeff Lindsay. En concreto, dice que tras tanto tiempo de idas y venidas, no quedaba más remedio de matar a Dexter.

Matar a Dexter

Un objetivo que marcó la hoja de ruta de la temporada. En declaraciones para Deadline:

«Sabíamos que tenía que suceder y creo que debía pasar tanto para la audiencia como para el personaje. El verle atrapado una y otra vez y escapar una y otra vez es un daño para la audiencia. Y creo que hay cierta verdad en esta narrativa, en la autenticidad de la narrativa.

Así que en los días en los que fui a hablar con Michael, hace unos dos años y medio, a principios de julio de 2019, le conté mis ideas. (...) Michael me dio un gran abrazo y me dijo "Me apunto". Sabía cómo iba a acabar.»

Con esta hoja de ruta, Phillips contrató la sala de guionistas y propuso un objetivo: quitar el regusto del "primer final":

«En lo que hablamos con Michael y Showtime y una vez que contraté la sala de guionistas, les presenté esto y les pedí la mejor manera de hacerlo. Se lo debíamos a la audiencia. Después del mal gusto en la boca que mucha gente tuvo al final de la temporada 8 —lo que llamamos "el primer final"— sabíamos que tener a Dexter escapando y siguiendo haciendo esto mataría la serie. La narración de eso está agotada. La legitimidad, honestidad, dignidad e integridad del personaje de Dexter que tanto hemos construido cuidadosamente por casi una década casi exigía que terminásemos la serie de este modo. Esperábamos que los espectadores estuviesen tristes por la pérdida y se sintieran satisfechos y entendieran que esto tenía que pasar; que esto era inevitable. Espero que estén satisfechos con la narración. Al final, recuerdo a Michael llamándome a más de diez metros de distancia: "Gracias por las palabras, Clyde", ¿qué mejor sensación puede tener un guionista que eso?»

Sobre quién daría muerte a Dexter, el showrunner lo tenía claro:

«Tenía que ser Harrison. Es complicado, desorganizado, tiene sentido y nos daba poco margen de maniobra. Era la mejor idea. Hablamos sobre otras cosas pero seguíamos regresando al mismo sitio y lo escribes para ello. El final fue una de las semanas más satisfactorias que he tenido escribiendo 'Dexter'.»

Por cierto, que el guionista no descarta la posibilidad de abrazar a la nueva generación con un spin-off/continuación protagonizado por el personaje de Jack Alcott. Pero de momento todo está en el aire.

Por último, Phillips avisa que es un final hecho, además por coherencia con el personaje pensando en todo momento como un modo de agradecer a todos los que hemos invertido valiosas horas de nuestra vida viendo la serie:

«¿Cuántas veces una serie logra hacer un segundo final? Creo que la respuesta es nunca. Con el mal sabor que dejó en la boca de todos el final original, teníamos esta oportunidad rara de redimir la serie y dar a la audiencia el respeto que merece, la autenticidad que merece y el agradecimiento por estar con nosotros.»

Y a vosotros, ¿os ha gustado el final de la serie?